Koronavírus: kell-e félni az edzőtermektől?

Norvégiában július elsejéig 8887 fertőzést diagnosztizáltak, valamint 250 COVID-19 miatti haláleset történt. A skandináv államban is szigorú korlátozásokat vezettek be a járvány lassítása érdekében, így a többi között természetesen bezártak az edzőtermek is. Az újranyitás szempontjából ugyanakkor biztatók lehetnek az Oslói Egyetem kutatóinak eredményei, akik Mette Kalager klinikai epidemiológus vezetésével igyekeztek felmérni az edzőtermi vendégekre leselkedő esetleges fertőzésveszély mértékét.

Mint azt a sciencemag.org írja, a kutatók engedélyt kaptak összesen öt konditerem kinyitására, ahol május-június során közel kétezer önkéntesnek kínáltak sportolási lehetőséget kéthetes váltási turnusokban. A résztvevők több mint 80 százaléka legalább heti egyszer, köztük 40 százalék minden héten hat alkalommal elment edzeni a kéthetes kutatási időszak során. A kutatók végül minden résztvevőt leteszteltek koronavírusra, akárcsak a közel azonos létszámú kontrollcsoport tagjait, akik egyáltalán nem jártak edzőterembe a vizsgált periódusban.

Norvég kutatók szerint az edzőtermekben sem magasabb a fertőzésveszély. Fotó: Getty Images

Utóbbiak közül senkinek sem lett pozitív a teszteredménye, de az edzőtermi vendégek között is csupán egyetlen fertőzöttet találtak. Ráadásul a kontaktkutatás rávilágított, hogy valószínűleg ő sem a teremben kapta el a vírust, hanem egy kórházi látogatás alkalmával. A számok alapján tehát úgy tűnik, az edzőtermi edzés nem jelent kockázati tényezőt a koronavírus-fertőzés szempontjából.

A kutatás korlátai

Akadnak ugyanakkor szakértők, akik szerint érdemes óvatosan kezelni a felmérés adatait és konkluzióit. Darren Dahly, a University College Cork epidemiológusa például felhívta a figyelmet, hogy a kutatás idején nagyon kevés fertőzéses esetet jelentettek Oslóból, azaz a tanulmány résztvevőire nézve egyébként is rendkívül alacsony volt afertőzésveszélye. Emily Smith, a George Washington University járványtani szakértője is hasonló véleményen van, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a tanulmányban egyetlen beteg sem jelent meg az edzőtermekben. "Tudnunk kellene, mi történik, amikor COVID-19-betegek - akár még tünetek nélkül vagy csupán enyhe tünetekkel - mennek el az edzőterembe, vesznek részt egy csoportos órán, esetleg osztoznak meg másokkal egy öltözőszekrényen" - hangsúlyozta.

A kutatást vezető Kalager ugyanakkor úgy fogalmazott, eredményeik valóban nem alkalmasak a kockázatmeghatározásra olyan területekkel összefüggésben, mint például Arizona, ahol nagyon magas a megbetegedések száma. Ahol viszont alacsony az új esetszám, így Norvégiában is, biztonsággal el lehet fogadni a tanulmány következtetéseit. Kalager és kollégái a közeljövőben olyan újranyitott oslói termekben folytatnának kutatásokat, ahol kevésbé veszik szigorúan a higiéniás előírásokat és a távolságtartást.

