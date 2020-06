Koronavírus: kedvező a járványügyi helyzet itthon

Mire ügyeljünk, ha a koronavírus-járvány idején étterembe mennénk? A válaszért kattintson ide!

A kedvező járványügyi helyzet miatt a bentlakásos szociális intézményekben részlegesen feloldották a látogatási tilalmat, a kórházakban azonban még várni kell erre a lépésre - mondta a tisztifőorvos. Kiemelte azonban, hogy 400 alá csökkent a kórházi kezelésre szoruló koronavírus-fertőzöttek száma, ez pedig jó hírnek számít. Az elmúlt napon regisztrált betegek közül 6-ot Budapestről, 8-at Pest megyéből, 1-1-et pedig Komárom-Esztergom és Zala megyéből jelentettek - ismertette.

Maksa Mónika ápolási igazgatóhelyettes az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Az influenza terjedése is lassult

Kérdésre válaszolva Müller Cecília hangsúlyozta, az új típusú koronavírus terjedésének megelőzését célzó intézkedések az influenza terjedését is akadályozták. Az elmúlt hónapokban egyébként az influenzavizsgálatra beküldött mintákat koronavírusra is vizsgálták.

Megemlítette továbbá, hogy sokan úgy vélik, az influenzához hasonlóan a koronavírus is szezonálissá válik majd, erre azonban még nincs bizonyíték. "Valószínűleg a környezeti hatások csak minimálisan befolyásolják a vírus terjedését, hiszen vannak olyan országok, ahol már most nagyon meleg van, mégis pusztít a járvány" - fogalmazott a tisztifőorvos.

A nyári táborokkal kapcsolatban úgy vélekedett, hogy a járványügyi szbályok betartásával ezek a rendezvények biztonságosan megtarthatók. Jelenleg Magyarországon 15 aktív koronavírus-fertőzött van a 14 év alatti korcsoportban.

Megtarthatók az autós koncertek

A tájékoztatón az is elhangzott, hogy az új kormányrendelet értelmében az autós könnyűzenei koncertek - a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó szabályoktól eltérően - megtarthatók, mivel a korábban megrendezett néhány ilyen rendezvény pozitív tapasztalatokkal zárult, a közönség pedig jól fogadta az ötletet. Az tehát azt jelenti, hogy a koronavírus-járvány idején is szórakozni vágyó érdeklődők a helyszíre jutás céljából használt autóban maradnak, és onnan hallgatják az élő előadást. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa számolt be.

A gyerekek fele nem ment vissza az óvodába, de nyárra emelkedhet a létszám - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!