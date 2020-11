Koronavírus: karanténban a WHO főigazgatója

Mint azt a főigazgató a közösségi médiára vasárnap este feltett üzenetében írta, jól van, nincsenek ugyan tünetei, de a WHO eljárásrendjének megfelelően az elkövetkező napokban önkéntes karanténban marad, otthonról dolgozik. A WHO és főigazgatója az élvonalában állt a koronavírus elleni küzdelemnek.

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home.