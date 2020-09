Koronavírus: karanténba került a szegedi kézilabdacsapat

A hírt maga a Csongrád megyei egyesület jelentette be hétfő délután honlapján. A közlemény szerint a felnőtt keretei edzéseit és egyéb hivatalos eseményeit is felfüggesztették. Mindez egyben azt is jelenti, hogy kétségessé vált a csapat és a francia Paris Saint-Germain eredetileg csütörtökre kiírt mérkőzésének megrendezése is a Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában. Az összecsapásnak a csongrádi megyeszékhely adna otthont.

A közlemény szerint az érintettek járványügyi elkülönítése haladéktalanul megtörtént, illetve tesztelésükről a klub intézkedett. Ezen felül a pozitív teszteredményről a hivatalos eljárásrendnek megfelelő tájékoztatták a Magyar Kézilabda Szövetséget, a kontinentális szövetség (EHF) illetékes szerveit, valamint a Budakalász, a Csurgó és a Veszprémi KKFT csapatait is, amelyekkel szemben a Szeged az elmúlt napokban vívott magyar bajnoki mérkőzést.