Koronavírus: karácsonyra is marad a szigor a szomszédban

Az osztrák kormány péntek este döntött a karácsonyi és szilveszteri ünnepek járványügyi szabályairól. Úgy határoztak, hogy marad az este 8 és reggel 6 óra közötti idősávra vonatkozó kijárási korlátozás, és a találkozásokat két különböző háztartás között 12 főben (6 felnőtt és 6 gyerek) maximálták. Ez alól kivételt csak szenteste és karácsony első napja jelent majd, amikor 10 felnőtt és a hozzájuk tartozó gyerekek találkozása két napig megengedett lesz. Az osztrák kancellár, Sebastian Kurz ugyanakkor leszögezte, "minél kisebb körben ünnepelünk idén, annál jobb". December 26-ától viszont újra a koronavírus-járvány miatt korábban bevezetett, jelenleg is érvényben lévő szabályozások lépnek életbe, ami a találkozások létszámát és a kijárási korlátozásokat illeti.

Úgy vélik, minél kisebb körben ünnepelünk idén, annál jobb.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Visszafogott szilveszter lesz

December 31-én ugyan egy napra feloldják az éjszakai kijárási korlátozást, de a 6 felnőtt, 6 gyerek találkozási szabály életben marad. Ez azt jelenti, hogy idén Ausztriában is elmaradnak a nagy szilveszteri partik, amelyek a kancellár szerint katasztrófát jelentenének januárra nézve. Ezen túlmenően a frekventált helyeken szabadtéren is maszkot kell majd viselni. Arról, hogy ez a rendelkezés melyik közterületekre lesz kötelező érvényű, arról a tartományok saját hatáskörben dönthetnek. Emellett munkahelyeken is kötelező lesz a maszkviselés ott, ahol a kellő védőtávolság nem biztosítható. "Döntő fontosságú, hogy mindenki betartsa a védelmi szabályokat, hiszen a koronavírus-járványon még messze nem vagyunk túl" - figyelmeztetett a kancellár, valamint újfent felkérte a lakosságot a tömeges tesztelésen való minél nagyobb arányú részvételre.

h i r d e t é s

Alacsony részvétel a tömeges teszteléseken

Koronavírus: durvábban terjed, mint gondoltuk? Kattintson a részletekért!

Ausztriában a tömeges koronavírus-tesztelés ugyan még nem minden tartományban zárult le, de összességében elmondható, hogy a vártnál jóval kevesebben vettek részt rajta - derült ki az osztrák sajtóban vasárnap megjelent hivatalos adatokból. A két nyugati tartományban, Tirolban és Vorarlbergben a múlt hétvégén még 30 százalék körüli volt a részvétel, de Salzburgban már kevesebben, a lakosság mintegy 27,7 százaléka ment el az önkéntes szűrésre. A kétmillió lakosú Bécsben pedig csupán 13,5 százalékos volt a részvételi arány, annak ellenére, hogy itt a tömeges tesztelés nem egy hétvégére korlátozódott, hanem december 4-étől 13-áig tartott.

A környező tartományokban sem mutat sokkal jobb képet a részvétel: Karintiában 16,7 százalék, Stájerországban 20,7 százalék, Felső-Ausztriában 23 százalék volt az arány. Ennél jobb eredmény egyedül Alsó-Ausztriában született, ahol a lakosság 35,73 százaléka ment el a meghirdetett koronavírus-szűrésre. Burgenlandban pedig keddig tart a tesztelés, így onnan még nincsenek végleges adatok.

A tömeges tesztelések második körét január elejére jelentette be a kormányfő, a célzott szűréseket pedig kiterjesztik. Ezentúl minden olyan területen, ahol közeli érintkezés léphet fel az emberek között, kétheti rendszerességgel, kötelező érvénnyel tesztelik majd a dolgozókat az új típusú koronavírusra. A pedagógusokon túlmenően ebbe a csoportba tartoznak például a fodrászok, a kozmetikusok és a masszőrök is.

Beindult a pánikvásárlás: több hónapos áruhiánytól tartanak a britek - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!