Koronavírus: Karácsony szerint még nem dőlhetünk hátra

Videóra vették, hogyan védenek a maszkok Látványos és tanulságos felvételeket készítettek amerikai kutatók arról, miként terjednek a köhögéssel vagy tüsszentéssel a levegőbe kerülő folyadékcseppek a lakosság által leggyakrabban használt szájmaszkokon keresztül. Részletek itt.

A főpolgármester úgy fogalmazott, hogy bár nagyon örül annak, hogy ma nem regisztráltak új fertőzést Budapesten, továbbra sem dőlhetünk hátra. "A koronavírus addig velünk lesz, hol járványként, hol járványveszélyként, amíg nem lesz rá hatékony védőoltás. A környező országok aggasztóan emelkedő esetszáma is mutatja, hogy az óvatosság, a rendelkezések betartása, a veszélyhelyzet jogi értelemben vett vége után is indokolt" - így Karácsony Gergely, aki arra kért mindenkit, hogy "ne vegye félvállról a vírust", továbbra is viseljen mindenki maszkot a közösségi közlekedésen, az üzletekben, a gyógyszertárakban.

Karácsony Gergely szerint továbbra is indokolt a maszkviselés. A fotó a budapesti Központi Vásárcsarnokban készült, forrás: Getty Images

Ne külföldön, hanem itthon nyaraljunk

Karácsony Gergely azt javasolja, hogy a nyarat töltsék itthon az emberek, annak ellenére, hogy "Európa megnyílt a magyar turisták előtt". Ezzel nemcsak újabb gócpontok kialakulásának esélyét csökkenthetjük, de segíthetünk talpra állni a hazai turizmusnak és a vendéglátóiparnak, ha nyaralásra szánt pénzünket idehaza költjük el - mutatott rá.

Hiába kötelező, egyre többen fütyülnek az üzletekben a maszkhordásra - rejtett kamerás felvételeket készített az egyik híradó stábja, a részleteket az nlc.hu cikkében találja.