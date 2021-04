Koronavírus: jövő héttől már hatféle vakcinánk lesz

AstraZeneca-oltás: ezek a tünetek jelezhetnek bajt - kattintson!

Hamarosan megérkezik Magyraországra az első szállítmány az egyadagos Janssen-oltóanyagból - erősítette meg a hírt Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője. Első körben 28800 dózis érkezik, amely ugyanennyi személy immunizálására lesz elegendő. A szakember kiemelte, hogy az országoltási programja jól halad, így a regisztrált idősek 90 százaléka, illetve a teljes lakosság 26,7 százaléka már legalább az első adagot megkapta az új típusú koronavírus elleni védőoltásból. Eddig több mint 4 millióan jelezték a vakcina iránti igényüket.

Jövő héttől már hatféle vakcinánk lesz. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

A tájékoztatón Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár is felszólalt. Ő arról tájékoztatott, hogy az idei érettségiket a tavalyi rendnek megfelelően tartják meg. Ez azt jelenti, hogy a koronavírus-járvány miatt ebben az évben is csak írásbeli vizsgák lesznek, egy teremben pedig maximum 10 fő lehet egyszerre. A hőméréssel, a fertőtlenítéssel és a távolságtartással kapcsolatos szabályok is változatlanok lesznek.

Kitért arra is, hogy az óvodák és az általános iskolák már április 19-én újranyithatnak, míg a középiskolákban csak az érettségi szünet után, május 10-étől térnek vissza jelenléti oktatásra. Az érettségi vizsgákon egyébként most sem kötelező részt venni, az előre befizetett vizsgadíjakat pedig szeptember 30-áig lehet visszaigényelni.

A tájékoztatón elhangzott továbbá, hogy a tegnapi nap folyamán 615, míg szeptember 21-e óta összesen 48833 személy ellen intézkedtek a rendőrök a koronavírus terjedésének megfékezése céljából bevezetett maszkviselési szabályok megszegése miatt. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese beszélt.

