Koronavírus: jövő héten dől el egy vakcina sorsa

A Johnson and Johnson amerikai gyógyszergyár február közepén adta be az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett vakcinájának forgalomba hozatalára vonatkozó hivatalos kérelmét az EU gyógyszerfelügyeleti testületéhez. Az eddigi adatok szerint az egyadagos oltóanyag 85 százalékos hatékonysággal akadályozza meg a vírus okozta betegség súlyos szövődményeinek kialakulását, és erős védelmet biztosít a veszélyesebb dél-afrikai vírusvariánssal szemben is.

Az EMA március 11-én hoz döntést az egydózisú oltásról. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Az Európai Bizottság az EMA ajánlásának birtokában adhatja meg a feltételes forgalomba hozatali engedélyt a COVID-19 ellen védelmet nyújtó vakcina európai alkalmazására. Ezidáig a Pfizer-BioNTech, a Moderna, és AstraZeneca vakcináinak európai használatára adták meg a zöld utat.

Amerikában már megkapta az engedélyt

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) szakértői bizottsága vasárnap hagyta jóvá a vakcina alkalmazását. Az amerikai szakemberek szerint a koronavírus elleni oltóanyag lefagyasztás nélkül is szállítható és tárolható. A Johnson and Johnson tervei szerint márciusig húszmilliónál több, az év közepéig pedig százmillió adagot szállít majd a vakcinából, ami az Egyesült Államok oltási terveiben szereplő mennyiség nagyjából harmadát teszi ki.

