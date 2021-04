Koronavírus: jön a belélegezhető gyógyszer

Koronavírus: ezek a panaszok sokáig velünk maradhatnak - kattintson!

Szabadalmaztak Oroszországban egy vírusellenes hatású kombinált gyógyszerkészítményt, amely az új típusú koronavírus okoztafertőzésmegelőzésére és gyógyítására egyaránt alkalmas, és az orron át vagy belégzés útján juttatható be a szervezetbe. A gyógyszer a klinikai tesztelés első szakaszán van túl, amely bebizonyította, hogy biztonságos és jól elviselhető. Az FMBA már be is jelentette, hogy elkezdődik a készítmény tanulmányozásának második szakasza is, koronavírusos pácienseken.

Jön a belélegezhető gyógyszer. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Mit kell tudni a gyógyszerről?

A MIR-19 "közvetlen hatású koronavírus elleni készítményben" egy újonnan szabadalmaztatott molekulát használnak. Ez az emberre nézve ártalmatlan, nincs hatással az emberi genomra és immunitásra, ugyanakkor rendkívül hatékonyan "kikapcsolja" a vírus replikációját és megakadályozza a koronavírus-fertőzés legsúlyosabb formáit - ideértve a tüdőgyulladást és az akut légzési distressz szindrómát.

A MIR egyébként az orosz "kis interferáló (közbelépő) RNS" kifejezés kezdőbetűiből álló rövidítés. A szabadalmat tíz szerző, köztük Veronika Szkvorcova, az FMBA vezetője kapta meg.

