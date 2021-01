Koronavírus: jól áll az átoltottsággal a Honvédkórház

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 3833 munkavállalója közül 460-an estek át a koronavírus-fertőzésen három hónapon belül. Őket leszámítva jól állnak az átoltottsággal a kórházban - ismertette Wikonkál Norbert, az intézmény főigazgatója.

Tájékoztatókkal és bátorító kampányokkal motiválják a dolgozókat az oltásra. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Az oltás erkölcsi felelősség is

Az intézményben egyébnént tájékoztatókkal és bátorító kampányokkal motiválják a dolgozókat arra, hogy kérjék az új típusú koronavírus elleni oltást, aki pedig nem kéri a vakcinát, annak erről nyilatkoznia kell - mondta a főigazgató, aki úgy véli, az egészségügyi dolgozóknak ez erkölcsi kötelességük is. "A kórházba az emberek azért jönnek, hogy gyógyuljanak, nem azért, hogy az egészségügyi személyzettől vírusfertőzést kapjanak, pláne nem egy olyan vírusfertőzést, ami megelőzhető" - jelentette ki.

Újabb 2 ezer embert tudnak beoltani

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, a délelőtt folyamán megérkezett Magyarországra az 5. Pfizer-szállítmány, ami kicsivel több mint 35500 ember beoltására elég. Már el is kezdték a kórházak közötti szétosztást. Erről Müller Cecília országos tisztifőorvos beszélt a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján. A Honvédkórház oltóközpontjának vezetője, Varga Annamária azóta közölte, hogy intézményük csaknem kétezer ember oltására elegendő COVID-19 elleni vakcinát kap szerdán. Elmondása szerint most nagyrészt külső egészségügyi szolgáltatók dolgozóit oltják.

