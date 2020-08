Koronavírus: jó irányba haladnak a hazai kutatások

Az emberi erőforrások minisztere, Kásler Miklós hétfőn hosszú megbeszélést folytatott a koronavírussal kapcsolatos orvosi kutatásokról a Nemzeti Népegészségügyi Központ, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, a Dél-pesti Centrumkórház, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, az Országos Onkológiai Intézet, valamint a Debreceni Egyetem vezetőivel, orvosaival, képviselőivel. A miniszter örömmel állapította meg, hogy jelentős előrehaladás történt, és meghatározta az Emmi által kijelölt kutatócsoportnak a kutatások további irányát - közölte a tárca.

Jó irányba haladnak a hazai koronavírus-kutatások. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Mérföldkőhöz értek a magyar kutatók

Ahogy már korábban olvashatták a HáziPatika.com-on, amíg egy hatékony vakcina a piacra kerül, milliók kapják még el az új típusú koronavírust, így aztán egy megfelelő gyógyszer továbbra is nélkülözhetetlen. Az új hatóanyagok mellett azonban meglévőket is folyamatosan tesztelnek a kutatócsoportok, ám a forrásaik végesek. Ezen segít a neves magyar hálózatkutató, fizikus, Barabási Albert László és csapata. A kutatócsoport hangsúlyozta, rövid időn belül szükség van új gyógyszerekre és gyógymódokra, nem lehet a hagyományos gyógyszerfejlesztési folyamatok akár évtizedes időtartamát kivárni a jelenlegi helyzetben.

A csapat ezért egy új megközelítéssel vizsgálja a potenciálisan szóba jöhető, már más betegség gyógyítására jóváhagyott hatóanyagokat, alapvetően felgyorsítva ezzel a COVID-19 elleni gyógyszerfejlesztés folyamatát. És ezen az úton érkeztek el újabb mérföldkőhöz.

Barabási és csapata a hálózatos orvostudomány segítségével még áprilisban 6 ezer, az amerikai gyógyszerhatóság (FDA) által korábban már befogadott készítmény vizsgálatát kezdte meg. Három hónap alatt 918 gyógyszerből 77-ről állapították meg a Vero sejtvonalakon keresztüli validáció segítségével, hogy hatékonyak lehetnek.

