Koronavírus: jó hírek Európából

A tartományok közötti és a külső országhatárok megnyitása mellett döntött Olaszország, ami a várakozások szerint elindítja majd az olaszok országon belüli mozgását. Az olaszok szabadon, bármilyen engedély és igazolás nélkül hagyhatják el régióikat és utazhatnak az ország más térségeibe. A nagyobb vasútállomásokon és belföldi repülőtereken kiemelt forgalomra számítanak, ezért az újraindulás utáni első hetekben növelik a vasúti, légi és hajójáratok számát. Jelentős mozgást várnak például a milánói és a római központi pályaudvaron - mindkét helyen kötelező lesz az utasok testhőmérsékletének mérése, hogy kiszűrhessék az esetleges koronavírus-fertőzötteket.

Megindul a nyári szezon az olaszoknál

A tartományhatárok megnyitásával megkezdődik a nyári szezon Olaszországban, de az üdülőhelyekre egyelőre majdnem kizárólag olaszokat várnak. A külső határokat is megnyitják, de külföldiekkel nagyobb számban csak a hónap közepétől számolnak. Az Európai Unióból és a Nagy Britanniából érkezőket nem helyezik karanténba. A korábbi bejelentésekkel szemben a dél-olaszországi tartományokba is korlátozás nélküli lesz a belépés, amely alól az északi koronavírus-gócpontokról érkezők sem jelentenek kivételt.

Négy tartományban szerdától kísérleti jelleggel megindul az önkéntesen csatlakozók kontaktkövetését segítő, Immuni nevű mobilalkalmazás is. Szicília saját applikációt vezet be a szigetre beutazók regisztrálására, Puglia tartomány pedig arra kérte a főleg északról érkezőket, hogy jegyezzék fel merre járnak és kivel találkoznak. Campaniában szúrópróbaszerűen ellenőrzik a vasúttal, repülővel, autóval és hajóval beutazókat. Máshol is különböző módszerekkel regisztrálják a látogatókat, hogy egy esetleges koronavírusos eset regisztrálása esetén követhető legyen, kikkel találkozott korábban az érintett.

Maszkot viselő motorosok az olaszországi Binettóban. Fotó: Getty Images

Hamarosan szabad az út Németországba

Visszavonhatja a koronavírus-járvány miatt az Európai Unió (EU) valamennyi országára kiadott utazási figyelmeztetését a német kormány - jelentette be Heiko Maas külügyminiszter kedden. A tárca a szerdai kormányülésre terjesztette elő a javaslatot, miszerint az EU-tagállamokkal és a schengeni övezet EU-n kívüli országaival kapcsolatban vonják vissza az utazástól nyomatékosan eltanácsoló általános figyelmeztetést, és helyettesítsék országokra lebontott utazási tanácsokkal.

Az általános - és a világ összes országára vonatkozó - utazási figyelmeztetés egyelőre június 15-ig érvényes, de a kormány már elkezdte a tárgyalást a legtöbb német turistát fogadó európai partnerországokkal és a tranzitországokkal arról, hogy miként lehet közösen ismét lehetővé tenni az utazást, valamint gondoskodni az utazók és a nyaralók koronavírus elleni védelméről.

Jó hír Nagy-Britanniából

Eddig Európán belül az Egyesült Királyságban szedte a legtöbb - több mint 39 ezer - áldozatot az új típusú koronavírus. A brit statisztikai hivatal (ONS) kedden ismertetett tanulmánya szerint azonban a járvány márciusi elhatalmasodása óta nem mért mélypontra süllyedt a koronavírus-fertőzéshez köthető halálesetek száma Angliában és Walesben. Az ONS azt vizsgálta, hogy a május 22-én zárult egy hétben kiállított halotti bizonyítványok közül mennyi említi az új koronavírus okozta COVID-19 betegséget a lehetséges halálozási okok között. Ez más módszer, mint a brit kormány által naponta összeállított koronavírus-halálozási statisztika, mivel a kormányzati adatokban azok a halálesetek szerepelnek, amelyeket szűrővizsgálattal egyértelműen igazolt módon a SARS-CoV-2 vírus okozott. Az ONS ugyanakkor mozgó heti statisztikáiban azokat az elhunytakat is szerepelteti, akiknek halotti bizonylata megemlíti a COVID-19 betegség gyanúját, de a fertőzést nem feltétlenül igazolta szűrővizsgálat.

A statisztikai hivatal kedden ismertetett vizsgálatából kitűnik, hogy Angliában és Walesben - ahol Nagy-Britannia lakosságának 90 százaléka él - a május 22-én végződött héten 12288 halálesetet jelentettek, 2348-cal többet, mint amennyi az öt évre visszatekintő statisztikai átlag alapján az évnek ebben a szakaszában várható lett volna. A kimutatás szerint a vizsgált héten kiállított halotti bizonyítványok közül 2589-ben szerepel az "új koronavírus" szóösszetétel, vagyis az azon a héten feljegyzett angliai és walesi halálesetek 21,1 százaléka kötődhetett valamilyen módon a koronavírushoz. Ez az egy héttel korábbihoz képest 1221-gyel kevesebb olyan halálesetet jelent, amelynek okai között lehetett a COVID-19, és a koronavírus-fertőzést a lehetséges halálokok között megemlítő halotti bizonylatok heti száma hét hete nem volt ilyen alacsony - hangsúlyozza tanulmányában a statisztikai hivatal.

Legutóbbi tájékoztatásában egyébként a brit kormány is hangsúlyozta, hogy a koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások több mint két hónappal ezelőtti bevezetése óta Nagy-Britanniában nem mért mélypontra csökkent az újonnan kimutatott fertőzések, a napi halálesetek és a koronavírus-fertőzéssel kórházban kezelt páciensek száma is.

