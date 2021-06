Koronavírus: jó hír a fodrászoknak és az előadóművészeknek

Most azok a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók is anyagi támogatáshoz juthatnak, akik alkalmazott híján nem voltak jogosultak az ágazati bértámogatásra - jelentette be Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) államtitkára.

