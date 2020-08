Koronavírus: járványkórházak épülnek a szomszédban

A koronavírus-járvány őszi, második hullámára készülve Szerbiában több olyan kórház is épül, amelyben a fertőzötteket kezelik majd. Országos szinten ugyan javul a járványhelyzet, de már most indokoltnak tartják a következő fellángolásra való felkészülés elkezdését. Hétfőn a közép-szerbiai Krusevacon el is helyezték egy úgynevezett COVID-kórház alapkövét. A szerbek egyébként az elmúlt nap során 163 új fertőzöttek regisztráltak - június közepe óta nem volt ilyen alacsony az új esetek napi száma. Az ország eddig több mint 28 ezer igazolt megbetegedést és 646 halálesetet jelentettek.

Ukrajnában továbbra sem lassul a járvány. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Nem lassul a járvány Ukrajnában

Továbbra sem lassul az új típusú koronavírus terjedése Ukrajnában. Keddre ismét több mint 1100 új beteget regisztráltak, az azonosított fertőzöttek száma pedig immár meghaladta a 85 ezret. Emellett 1979-en vesztették életüket a COVID-19-hez köthetően. Múlt héten szombaton és vasárnap ugyan némileg lassult, de az azokat megelőző napokban gyorsuló ütemben terjedt afertőzésés sorozatban döntött rekordokat. Pénteken például a feljegyzett új betegek száma 1489 volt, ami a járvány kitörése óta az eddigi legmagasabb napi növekmény.

Az elmúlt napon ráadásul megint sok, 266 koronavírusos beteget kellett kórházba szállítani az országban. A járvány kitörése óta pénteken került kórházba a legtöbb (294) koronavírusos beteg - ismertette Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter. Mint mondta, jelenleg 5549-en szorulnak kórházi ápolásra - számuk egy hónap alatt 1636-tal növekedett. Aggasztónak nevezte továbbá, hogy Lviv megyében már harmadik napja haladja meg a kórházi ágyak leterheltsége az 50 százalékot. Beszámolt arról is, hogy az egészségügyi alkalmazottak közül újabb 75-en kapták el a vírust, így már 9335-en fertőződtek meg a járvány kitörése óta.

Így védik a munkahelyeket Romániában

Románia is munkahelyvédelmi bértámogatással ösztönzi a koronavírus-járvány miatt bajba jutott cégeket, hogy leépítések helyett a rövidített munkaidő bevezetésével tartsák meg alkalmazottaikat. A jogszabály lehetővé teszi, hogy a rendkívüli állapot vagy veszélyhelyzet idején azok a cégek, amelyeknek a forgalma legalább 10 százalékkal visszaesett az előző év azonos hónapjához képest, a munkaidő legfeljebb 50 százalékkal történő csökkentését vezessék be, miután erről a szakszervezetet, vagy az érintett alkalmazottakat legalább öt munkanappal korábban értesítették. Amennyiben az intézkedés a munkavállalók legalább 10 százalékát érinti, a rövidített munkaidőben történő foglalkoztatás idejére a munkavállalók kieső jövedelmének 75 százalékát - de maximum a bruttó átlagbér 75 százalékát - átvállalja az állam.

