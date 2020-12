Koronavírus: jár a dolgozóknak a maszk nélküli pihenő

Még szeptember végén számoltunk be arról, hogy a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete szeretné elérni, hogy a kereskedelmi dolgozók minden maszkban töltött 2 óra után járjon 10 perc szünet, amelyet a védőeszköz nélkül tölthetnek el. Úgy tűnik, kérésüket meghallották. A szerdai kormányrendeletben ugyanis már szerepel, hogy a munkáltatók vagy az üzletvezetők biztosíthatnak olyan szünetet a dolgozóknak, amelynek ideje alatt mellőzhetik az egyébként nekik is kötelező maszkhasználatot. Ennek az engedménynek azonban feltételei is vannak.

Az egész napos maszkviselés megterhelő az eladóknak.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

A feltételek

A maszk nélküli pihenőt azonban csak az arra kijelölt helyen lehet eltölteni. Ennek a helyszínnek az eladótéren és a raktáron kívül kell lennie, hogy a koronavírus elleni küzdelmet segítő védőeszközt nem viselő dolgozók ne kerüljenek se a vásárlók, se az üzletben értékesített termékek közelébe. Fontos továbbá, hogy erről előzetesen meg kell állapodnia a munkáltatónak és a munkavállalónak.

Eddig nem volt egyértelmű szabály

Az egész napos maszkviselés egyértelműen megterhelő az eladóknak. Eddig azonban nem volt egyértelmű szabály arról, hogy a dolgozóknak milyen lehetőségeik vannak arra, hogy legalább egy kis időt a védőeszköz nélkül töltsenek el. A rendelet most ebben rendet tett - írta meg az InfoStart. A portál tájékoztatása szerint ugyanakkor a nagy áruházláncok már jelezték is, hogy ez nem kötelező, csak egy lehetőség, amelyről megállapodás is szükséges.

Meg kell egyeznie a feleknek

Azonban nemcsak a maszkmentes szünet helyszínéről, hanem minden egyes részletről, tehát egyebek mellett az ilyen jellegű pihenés gyakoriságáról és hosszáról is meg kell állapodni - figyelmeztetett közleményében Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Ismertetése szerint erre eddig is volt lehetőség, azonban csak az üzlethelyiségen kívül, például a nyitott parkolóban. A kizárólag eladótérből és raktárból álló boltok viszont továbbra is csak az üzlethelyiségen kívül tudják biztosítani a maszk nélküli pihenést a dolgozóknak.

