Koronavírus: Izrael tiltólistára tett néhány afrikai országot

Izrael azonnali hatállyal utazási korlátozásokat rendelt el több afrikai országgal szemben óvintézkedésként a koronavírus egy újabb vírusvariánsa miatt, írja az MTI. Az izraeli kormány rendkívüli ülésen döntött arról, hogy úgynevezett vörös listára helyezi Dél-Afrikát, Mozambikot, Namíbiát, Lesothót, Botswanát, Eswatinit (az egykori Szváziföldet) és Zimbabwét.

Oltásra várakozók a dél-afrikai Fokvárosban 2021. októberében. Fotó: Getty Images

Támad az új variáns

Ezekből az országokból egyelőre nem utazhatnak be külföldiek Izraelbe. Az izraeli állampolgárok számára viszont kéthetes karantént írnak elő külön erre a célra kijelölt szállodákban. A karanténhotelekből egy hét múltán lehet távozni, két negatív PCR-teszt után. Az érintett országokból érkező repülőjáratokat haladéktalan leállították. "Izrael fokozott figyelmet fog szentelni az új variánsnak, hogy az ne terjedhessen át a zsidó állam területére" - áll a közleményben. Nem sokkal korábban a brit kormány is felfüggesztette a repülőjáratokat ezen országok többségéből. Izrael 9,4 millió lakosának kétharmada már megkapta a koronavírus elleni vakcina mindkét adagját, 43 százalék pedig a harmadik oltást is.



A BBC által idézett szakértők szerint a B.1.1.529 változat mutatja az eddigi legnagyobb számú mutációt az eredeti koronavírus-variánshoz képest, és most elsősorban azt kell vizsgálni, hogy ez a vírusfajta nem tud-e valamilyen mértékben áthatolni a koronavírus ellen jelenleg használatos oltóanyagok nyújtotta védelmen.

