Koronavírus: itthon még nem robbant be a járvány

Az elmúlt 24 órában emelkedett az egészségügyi intézetekben ápolt koronavírus-fertőzöttek aránya. Jelenleg több mint 800 ember szorul kórházi ellátásra, közülük 60-an vannak lélegeztetőgépen - közölte a tisztifőorvos. Magyarországon egyébként eddig összesen 1834 betegről és 172 áldozatról tudnak, a gyógyultak száma pedig meghaladta a 230-at.

3D nyomtatóval készítenek arcvédő pajzsot Debrecenben. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Magyarország előnyben van

A tisztifőorvos szerint a koronavírus-fertőzöttek megyei eloszlását nagyban befolyásolja az egyes területek népsűrűsége, de a tranzitforgalom és a polgármesterek által bevezetett korlátozások is fontos szerepet játszanak. Megemlítette azt is, hogy Magyarországon a többi európai országhoz képest pár héttel később indult a járvány, ez pedig előnyt jelent a magyaroknak, ugyanis a többiek tapasztalatai alapján időben be lehetett vezetni a szükséges intézkedéseket.

"Folyamatosan követjük a nemzetközi tapasztalatokat, nemcsak Európában, hanem szerte a világban" - emelte ki Müller Cecília. Mint mondta, különösen figyelnek arra, hogy egyes országok milyen protokollokat és intézkedéseket alkalmaznak, és a hazai körülményekhez mérten mérlegelik, hogy melyik külföldi tapasztalatokat tudná Magyarország is hasznosítani. Hozzátette, egyes tényezők miatt a V4-ek gyakorlatai állnak a legközelebb Magyarországhoz, Ausztria pedig már előttünk jár a koronavírus-járványban, ezért az ő lépéseiket is érdemes nyomon követni.

Fontos a felkészülés

A kórházi ágyak felszabadításával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a koronavírus-járvány idején rendkívül fontos a felkészülés, ennek elmaradása ugyanis nagyon nagy problémát okozna. "Nem szeretnénk Magyarországon az olaszországihoz hasonló képeket látni" - fogalmazott.

Kitért arra is, hogy a koronavírus-fertőzés akár maradandó következményeket is okozhat a betegek szervezetében, a gyulladásos reakció során felszabaduló anyagok ugyanis különböző szervrendszerekben is problémákat okoznak. Ezért is nagyon fontos a megelőzés, és hogy aki tud, maradjon otthon.

