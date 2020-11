Koronavírus: itt az idő, hogy mindenki komolyan vegye

A koronavírus-járvány második hullámában továbbra is minden korosztály érintett, de az áltagéletkor kitolódni látszik, az új esetek negyede ugyanis 40 és 49 év közötti. Eljött tehát az ideje annak, hogy mindenki komolyan vegye a veszélyt és az intézkedéseket - hívta fel a figyelmet Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs szerdai tájékoztatóján.

Mindenki vegye komolyan a veszélyt és az intézkedéseket! Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Durvul a helyzet a kórházakban

Az elmúlt hetekben a kórházban ápolt koronavírus-fertőzöttek száma is jelentősen növekedett. A második hullám dinamikus erősödése tehát jelentős többletterhelést ró az egészségügyre - hangsúlyozta Müller Cecília. Kiemelte, a cél, hogy megtartsák a kórházak működőképességét is, ezért kellenek az új intézkedések. Egyúttal mindenkit arra kért, hogy tartsa be a szabályokat, ezzel vigyázzon magára és másokra is.

h i r d e t é s

Komoly szankciók a szabályszegőknek

Koronavírus: videó mutatja, miért fontos a maszk - kattintson ide!

A tájékoztatón az is elhangzott, hogy a kormány keddi döntése értelmében ma éjféltől éjszakai kijárási korlátozás lép életbe a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében. Erről Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője beszélt. Mint mondta, a rendőrség már szigorúbban ellenőrzi a maszkviselési szabályok betartását és betartatását is, a szabálysértő helyszíneket pedig 100 ezertől 1 millió forintig terjedő bírsággal sújthatják, valamint legalább 1 napra és legfeljebb 1 évre be is zárathatják.

Tájékoztatása szerint egy 20. kerületi boltban például tegnap azt tapasztalta a hatóság, hogy 5 alkalmazott is helytelenül viselte a maszkot. Az üzletet ezért 3 napra bezárták, a dolgozókkal szemben pedig helyszíni bírságot szabtak ki, amiért hátráltatták az új típusú koronavírus terjedésének megfékezését. Aki mások testi épségét veszélyeztetve nem tartja be a szabályokat, komoly szankciókra számíthat - szögezte le.

Leszaladna éjfél után a kisboltba? A kijárási korlátozás miatt egy időre elfelejtheti - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!