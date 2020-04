Koronavírus: intenzív osztályra került a brit kormányfő

Ahogy már a HáziPatika.com-on olvashatták, a brit miniszterelnöknél március 26-án állapították meg a koronavírus-fertőzést, miután a vírus okozta betegség enyhe tüneteit észlelte magán.

Vasárnap este azonban orvosának tanácsára kórházba szállították, kivizsgálás céljából. Betegségének egyes tünetei - például a magasláz- ugyanis meglehetősen makacsnak bizonyultak.

Mentők a St. Thomas Kórház előtt, ahová a miniszterelnököt szállították.

Fotó: Getty Images

Hétfő estére romlott az állapota

Hétfőn napközben Boris Johnson még arról számolt be közösségi oldalán, hogy jó hangulatban van, dolgozik, és folyamatosan tartja a kapcsolatot kormányának és stábjának tagjaival. A kormányfői hivatal illetékesének esti beszámolója szerint azonban a koronavírusos miniszterelnök állapota romlott, és az őt kezelő orvosi stáb javaslatára intenzív osztályra vitték át. A miniszterelnök azonban jelenleg nem szorul művi lélegeztetésre.

A külügyminiszter vette át a feladatokat

Koronavírus: 1,3 millió fertőzött világszerte - olvassa el a részleteket!

A miniszterelnök továbbra is eszméleténél van, és személyesen kérte meg Dominic Raab külügyminisztert, hogy gyógykezelésének idejére vegye át a miniszterelnöki feladatok ellátását. A jelenlegi brit kormányban ugyanis nincs miniszterelnök-helyettesi tisztség, de Dominic Raab az "első miniszter" - First Secretary of State - címet is viseli. Ez azt jelenti, hogy rangban az összes többi kabinettag felett áll, és így gyakorlatilag Boris Johnson után a brit kormány második legmagasabb rangú tagja. A külügyminiszter elmondása szerint a miniszterelnök biztos kezekben van, kormány pedig folytatja munkáját, amelynek központjában továbbra is a koronavírus okozta járvány leküzdése áll..

A miniszterelnök várandós élettársa, Carrie Symonds a hétvégén, a Twitteren közzétett bejegyzésben tudatta, hogy ő is észleli magán a koronavírus-fertőzés fő tüneteit, és emiatt az elmúlt hetet ágyban töltötte. Állapota már javul.

Hétvégén tetőzhet a koronavírus-járvány Nagy-Britanniában - részletek társportálunk, az nlc.hu cikkében!