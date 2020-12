Koronavírus: innen tudhatjuk, hogy sokáig tart majd a felépülés

A szakemberek hosszú vagy elnyúló COVID-nak nevezik, amikor egy páciens felépülése hónapokig is eltart. Ez a jelenség pedig nem is annyira ritka, mint gondolnánk: sajnos rengetegen szenvednek akár 8-10 hétig is az elhúzódó panaszoktól. Amerikai, svéd és brit kutatók pedig úgy vélik, hogy testünk jelzéseiből ki is olvasható, ha hosszabb ideig tartó küzdelemre lesz szüksége a koronavírus-fertőzés leküzdéséhez - írta meg a hvg egy még ellenőrzés alatt álló tanulmány nyomán.

Miből tudhatjuk, hogy hosszú küzdelem elé nézünk?

Árulkodó tünetek

A szakemberek arra keresték a választ, hogy vajon a megfertőződést követően megállapítható-e valamilyen módon az, hogy az adott páciens szervezete leküzdi-e viszonylag könnyen az új típusú koronavírust, vagy inkább hosszú távú harc jön. A kutatók azt látták, hogy több tünet fennállása is utalhat arra, hogy afertőzésmég sokáig az életünk része lesz.

Az említett tanulmányban azt írják, hogy az étvágytalanság és a tartós láz is azt jelzi, hogy jó eséllyel hosszú és súlyos lefolyású betegséggel néz szembe a fertőzött, akinek emiatt akár kórházi kezelésre is szüksége lehet majd. Ezek mellett a fáradtság, a rekedt hang, a tartós izomfájdalom és az állandó fejfájás is a hosszú COVID előjele.