Koronavírus: indul a teljes lakosság tömeges oltása

Most már tényleg bármelyik regisztrált megkaphatja az új típusú koronavírus elleni védőoltást. A tömeges immunizáláshoz használják majd fel a most érkező 600 ezer kínai Sinopharm-vakcinát is - derült ki a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján. A tisztifőorvos kiemelte, hogy a járvány még nem ért véget, a legfőbb cél most azonban az, hogy látványosan csökkentsék a "fogékony szervezetek", vagyis a védtelen személyek számát.

Beoltanak egy nőt a koronavírus ellen a veszprémi kórházban.

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Elindult az online időpontfoglalás

A tájékoztatón György István, az országos oltási munkacsoport vezetője is felszólalt. Bejelentette, hogy már bárki foglalhat időpontot online a koronavírus elleni védőoltás beadására. Várakozásaik szerint ez a lehetőség leegyszerűsíti és felgyorsítja az oltási program haladását, valamint jelentősen növeli majd a lakosság átoltottságát. "Az átoltottság legyengíti a járványt és megvédi a magyar emberek életét" - szögezte le.

Nyithatnak a teraszok

Elhangzott továbbá, hogy az elmúlt nap folyamán 681 ember ellen intézkedett a rendőrség a koronavírus-járvány megfékezését célzó maszkviselési szabályok megszegése miatt. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese beszél. Emlékeztetett, hogy szombattól megnyithatnak a vendéglátó egységek teraszai és kerthelyiségei, az éjszakai kijárási tilalom kezdete pedig este 11 órára tolódik. Ezeket az teszi lehetővé, hogy a beoltott személyek száma meghaladta a 3,5 milliót.

