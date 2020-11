Koronavírus: ilyen termékekből táraznak be a legtöbben

Az emberek ismét nagy mennyiségben vettek tésztát, lisztet, rizst, cukrot és tojást, ahogyan ez a tavaszi korlátozások előtti napokban is történt. A felmérések szerint az élelmiszerek mellett a leginkább a hajfestékek és más fodrászati cikkek fogynak, mivel a nők a fodrászatok ismételt bezáratásával számolnak a koronavírus-járvány súlyosbodása miatt. Az agrárszervezetek "patriotizmusra" szólították fel a vásárlókat a nemzeti termékek előnyben részesítésével. Hangsúlyozták, hogy a vendéglátásban egy hete bevezetett korlátozott nyitvatartással a mezőgazdaság máris egymilliárd eurós bevételtől esett el, hiszen az éttermek nem rendelnek termékeket. Az olasz termékek vásárlására kérték a kórházakat és a kaszárnyákat is.

Elkezdtek felkészülni az országos karantén újbóli bevezetésére.

Elégedetlenek a korlátozásokkal

Az éttermek, bárok, presszók tulajdonosai és dolgozói hétfőn Róma központi terén, a Piazza del Popolón demonstráltak a kormány szigorításai ellen "Most már elég" jelszóval. Azt hangoztatták, hogy a kormány a koronavírus-járvány miatti korlátozásokkal halálra ítélte őket. Úgy nyilatkoztak, hogy tavasszal bezártak az ország érdekében, most viszont felkészültebb és szervezettebb lépéseket vártak. "Naponta négyszer fertőtlenítem az üzlethelyiséget, minden vendég után a székeket és az asztalokat is, miért veszélyesebb az éttermem az utasokkal tömött buszoknál?" - kérdezte egy vendéglős, hangoztatva, hogy bevétel nélkül vele együtt tíz dolgozója is utcára kerül.

Mi jöhet még?

Az új típusú koronavírus terjedésének megfékezését célzó, tervezett korlátozások között van még a járvány terjedésének üteme és a kórházak telítettsége miatt kritikus helyzetbe jutó tartományok lezárása vagy a régiók közötti mozgás korlátozása is. A szeptember közepén újraindított oktatást az általános iskola utolsó évétől, tehát 13 éves kortól visszaállítják online tanításra. Emellett 50 százalékra csökkentik a tömegközlekedési eszközök kihasználtságát, valamint bezárják a múzeumokat is. Egy napilap értesülése szerint országos éjszakai kijárási tilalmat is be akarnak vezetni este kilenctől.

Olaszországban egyébként eddig embert fertőzött meg és áldozatot szedett a koronavírus. Jelenleg mintegy 20 ezren vannak kórházban, és több mint 2 ezren fekszenek intenzív osztályon. Korábban a kormány a kétezer intenzíven kezelt COVID-19-beteget jelölte határként, amely átlépése után ismét országos zárást rendelhetnek el.

