Koronavírus: ilyen oltást kaphatunk itthon

Több százmillió adag koronavírus elleni védőoltásra kötött és köt szerződést az Európai Unió. Részletek itt.

A koronavírus (SARS-CoV-2) okozta világjárvány kitörése és folyamatos terjedése miatt sürgető igény keletkezett egy hatékony védőoltásra. Mint arra Poór Gyula akadémikus az mta.hu oldalán megjelent cikkében felhívta a figyelmet, mindez éles konkurenciaharcot váltott ki az egyes országok és a vezető gyógyszercégek között a segítségnyújtás, a szakmai siker és a várható extrém üzleti haszon reményében. Ugyanakkor a gyorsaság és az ár mellett kulcsfontosságú kérdés, hogy az oltóanyagok mennyire lesznek hatékonyak, azaz melyik készítmény lesz jó a különböző és gyakran mutálódó vírustörzsek ellen, milyen erős és tartós immunválaszt vált majd ki, illetve lesznek-e mellékhatásai.

Jövő év közepén indulhat meg a koronavírus elleni vakcinák tömeggyártása. Fotó: Getty Images

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) július végi jegyzéke összesen 27 ígéretes klinikai vizsgálatot és 139 preklinikai kutatást tartott nyilván. Nagy tömegeken tesztelés alatt álló, előrehaladott klinikai fázisban jelenleg hat vakcinával folynak vizsgálatok. Ezek közül hármat amerikai, kettőt kínai gyógyszercégek fejlesztenek, egyet pedig a brit Oxfordi Egyetem. A magyar kormány ez utóbbi ötmillió adagjára kötött szerződést. Az érintett oltóanyag egy úgynevezett nem replikálódó vírusvektor-vakcina, azaz a koronavírus örökítőanyagát genetikai módosítással egy másik, veszélytelen vírusba építik bele, így kiváltva a védettség kialakításához szükséges immunválaszt a szervezetben. Ehhez várhatóan egyszeri oltás is elégséges lesz.

Poór Gyula úgy fogalmaz, az elérhető és megbízható adatok alapján a szóban forgó vakcinák tömeges gyártása jövő év közepén indulhat meg. Ami pedig az orosz Szputnyik V elnevezésű vakcinát illeti, arról a WHO nem tesz említést az előrehaladott klinikai fázisba lépett készítmények között. Ennek oka az lehet, hogy a vakcina természetének, laboratóriumi és klinikai tesztelésének részleteit eddig semmilyen folyóiratban, szakmai fórumon nem ismertették. Alekszandr Gincburg, az oltóanyagot kifejlesztő Nyikolaj Gamaleja Nemzeti Járványügyi és Mikrobiológiai Kutatóintézet igazgatója múlt kedden jelentette be, hogy publikálni fogják egy tudományos folyóiratban az első orosz koronavírus-vakcina klinikai tesztelésének eredményeit. Eközben pedig megkezdik az önkéntes alapon történő oltást is.