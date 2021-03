Koronavírus: ilyen most az életünk - képekben

A koronavírus-járvány harmadik hullámának berobbanása miatt nem volt más választás, az általános iskolások életébe is be kellett vezetni a digitális tanrendet. Március 8-ától kezdve tehát a legkisebb diákok is digitális távoktatásra álltak át.

A másodikos Tar Boglárka online matematikaórán vett részt hétfőn. Fotó: MTI/Balázs Attila

A kislány testvérei, Zsombor és Csanád együtt töltötték az online tanórák szünetét. Fotó: MTI/Balázs Attila

A hetedikes Márkus Róbert Zsoltnak épp online irodalomórája volt, amikor ez a kép készült. Fotó: MTI/Komka Péter

Bezártak az üzletek

A kormány emellett arról is döntött a múlt héten, hogy az új típusú koronavírus elleni védekezés jegyében be kell zárni az üzleteket. Kivételt jelentenek az élelmiszerboltok, a patikák, a benzinkutak, a drogériák, a dohányboltok, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenységhez nélkülözhetetlen anyagokat és eszközöket árusító üzletek, az állateledelt és takarmányt forgalmazó üzletek, illetve a piac és a termelői piac. Emellett minden szolgáltatás szünetel, kivéve a magánegészségügyi, szociális, pénzügyi, postai és járműszerviz-szolgáltatásokat. Hétfőn tehát rengeteg ajtóra és kirakatba került ki a "ZÁRVA" tábla.

Bezárt lakberendezési üzlet Nyíregyháza belvárosában. Fotó: MTI/Balázs Attila

Ez a partykelléküzlet is zárva tart, az internetes rendelés lehetősége azonban továbbra is nyitva áll. Fotó: MTI/Balázs Attila

Egy könyvesbolt kirakatába már a tervezett újranyitás időpontját is kitették. Fotó: MTI/Balázs Attila

Átvevőpontként sem működhetnek

Az üzletek bezárásával összefüggésben Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy a zárva tartásra kötelezett boltok átvevőpontként sem működhetnek. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert a hírek szerint sokszor a bezárt üzletekben, azok előtt, illetve azok parkolóiban veszik át a vásárlók az interneten megrendelt csomagokat. A szabály azonban az, hogy a koronavírus elleni védekezés jegyében házhoz vagy szabadon elérhető csomagpontra kell szállítani a vásárló által megrendelt termékeket.

