Koronavírus: ilyen menetrend lesz az országban

A BBK még április végén jelentette be, hogy a májusban kezdődő háromhetes érettségi időszakára - a biztonságos utazás feltételeinek megteremtése céljából - a teljes kapacitást biztosító, tanítási időszakban érvényes menetrend szerint indítják a járataikat. Közben május 18-ától a kormány feloldotta a koronavírus-járvány miatt korábban bejelentett kijárási korlátozást Budapesten. A döntés következtében pedig várhatóan növekedni fog a közösségi közlekedést használó utasok száma, hiszen a fővárosi cégeknél lassan visszavonhatják a home office munkavégzés lehetőségét, valamint kinyit számos üzlet és vendéglátóhely. Továbbá az időjárás miatt is egyre többen lesznek a szabadban. Mindezeket figyelembe véve az érettségi időszak leteltével a BKK továbbra is fenntartja a legsűrűbb járatkövetést lehetővé tevő, tanítási időszakban érvényes menetrendet.

A biztonságos utazás szabályai nem változtak, tehát a maszk továbbra is kötelező.

Fotó: Getty Images

A biztonsági szabályok nem változnak

Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a kijárási korlátozás feloldása ellenére a biztonságos utazás szabályai nem változtak. Ez azt jelenti, hogy továbbra is csak az orrot és szájat takaró eszközzel lehet felszállni a közösségi közlekedési járatokra. A maszkviselés a megállóhelyeken is kötelező. Egyelőre még nem változik a fővárosi autóbuszok, trolibuszok felszállási rendje sem. A járművezetők védelme érdekében ezeken a járműveken továbbra sem nyitják az első ajtót, csak a második, harmadik (továbbá csuklós buszok esetében a negyedik) ajtónál lehet felszállni, és a kordonokat is fenntartják. A fővárosi járműveket emellett a koronavírus elleni védekezés jegyében továbbra is sűrűn, napi rendszerességgel fertőtlenítik.

Mi lesz a helyközi járatokon?

A koronavírus-járvány minden területen, tehát a családokban, a gazdaságban, a tanulásban és a szabadidő felhasználásában is jelentős változásokat hozott. Így a közösségi közlekedés igénybevétele, illetve az emberek utazási szokásai és lehetőségei is megváltoztak. Az egyes vonatokon és helyközi buszjáratokon a kijárási korlátozások idején a korábbi utasforgalom ötöde-tizede volt tapasztalható. Ehhez igazodva március 30-ától a helyközi személyszállítás a főszabály szerint hétköznapokon tanszünetes menetrendre állt át a balatoni többletjáratok nélkül - emlékeztetett az ITM.

Az új típusú koronavírus elleni védekezést szolgáló korlátozások feloldása azonban már lehetővé teszi a vonat- és buszközlekedés újjászervezését és fokozatos újraindítását. A rugalmas járványügyi menetrendek kialakítása során figyelembe veszik az utazóközönség változó igényeit, illetve az ország közlekedési alapját képező vasúthálózat előnyét és elsőbbségét, majd ehhez igazodva növekszik az autóbuszos közlekedés "ráhordó" feladata és szerepe - írták. A közlemény szerint a vasúti fővonalak előző években végrehajtott és jelenleg is folyamatban lévő fejlesztése lehetőséget ad a párhuzamosan futó távolsági buszjáratok indokoltságának felülvizsgálatára. Az így felszabaduló autóbuszokat az egész vidéki Magyarország közlekedési lehetőségeinek javítására használják fel.

Az ideiglenes járványügyi menetrendek elemeit a technológiai felkészülés időigényének megfelelően vezetik be a helyközi közösségi közlekedési szolgáltatók. A társaságok a nyár folyamán több ütemben életbe lépő változásokról a szokott módon, ismert csatornáikon tájékoztatják majd utasaikat - közölte az ITM.

