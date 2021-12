Sajnos 2020 után a 2021-es év egyik főszereplője szintén az új típusú koronavírus volt. Az alábbiakban képes visszatekintőnket láthatják az idei járványhelyzet legmeghatározóbb eseményeiről, pillanatairól.

Szúrós évkezdés

Az év első napjaiban folytatták az egészségügyi dolgozók december 26-án elkezdett immunizálását, majd január 7-én már az idősotthonokban is elindult a koronavírus elleni védőoltások beadása. Februárban a vakcinázási program harmadik szakaszához is elértünk, amely során azokat a 89 év feletti állampolgárokat oltották be a koronavírus ellen, akik otthonukban élnek és regisztráltak a védőoltásra. Szintén az év második hónapjában a 18 és 60 év közötti krónikus betegek immunizálását is elkezdték, illetve visszatértek az oltócsoportok az idősotthonokba és más szociális intézményekbe, hogy a lakók megkaphassák a védőoltás második dózisát. Február 11-én már az orosz Szputnyik V oltóanyaggal is oltották a hazai lakosságot, 16-án pedig megérkezett az első kínai szállítmány is az országba.

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház oltópontján Kovács Gábor főorvost is beoltották január elején. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Klenovicsné Gelencsér Ilona ápolónő beadja a vakcinát Benedek Lajosné karjába a kaposvári Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthonában. Fotó: MTI/Varga György

Csiszár András figyeli, ahogy feleségének beadják a védőoltás első adagját a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában kialakított oltópontján februárban. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Sára Botond fővárosi kormánymegbízott (j) a Budapest Főváros Kormányhivatalban vette át a 18 és 60 év közötti krónikus betegek beoltására szánt AstraZeneca-ampullákat. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Beoltottak egy férfit a Szputnyik V vakcinával a Dél-pesti Centrumkórházban. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Az idősotthonok lakóinak február közepén vált esedékessé a 2. Moderna-oltás. Fotó: MTI/Mónus Márton

Február 16- án megérkezett Magyarországra az első kínai vakcinaszállítmány. Első körben 550 ezer adagot kaptunk. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Megkapta második oltását egy hajléktalanszálló lakója február 18-án. Fotó: MTI/Rosta Tibor

Zárlatos tavasz

Márciusban a kormány szigorításokat vezetett be: bezárták az óvodákat és az általános iskolákat, valamint a nem alapvető termékeket árusító üzleteket is. Az utasok és az autóbuszvezetők védelme érdekében a tömegközlekedésben is változások léptek érvénybe. Március végén már a várandós nők és a szoptató anyák beoltását is engedélyezték. Április 1-jén országszerte elindult a pedagógusok koronavírus elleni vakcinázása, amelyet egy furcsa hangulatú húsvét követett. Az ünnep után, egy hónapos kényszerszünetet követően ismét kinyithattak a nem alapvető termékeket áruló üzletek is, valamint újraindulhattak a szolgáltatások. A Janssen gyógyszeripari vállalat az év negyedik hónapjában kezdte meg egyadagos, koronavírus elleni vakcinája kiszállítását az Európai Unió (EU) országaiba, és 13-án már Magyarországra is megérkeztek az első szállítmányok.

Április 19-én újraindult a jelenléti oktatás az általános iskolák alsó tagozatos diákjai számára, 24-én pedig újra megtelhettek élettel a vendéglátóegységek teraszai és kerthelyiségei, miután az új típusú koronavírus ellen beoltott magyarok száma meghaladta a 3,5 milliót. Május 1-jétől a védettségi igazolvánnyal rendelkezők olyan szabadidős létesítményekbe is ellátogathattak már, amik 2020 novembere óta zárva voltak. Május 10-én visszatérhettek az oktatási intézményekbe az általános iskolák felső tagozatos diákjai, valamint a középiskolások is. 13-án elindult a 16-18 évesek COVID-19 elleni vakcinázása is.

A 100 éves Hajdú-Bihar megyei lakos, Fejes Lajos megkapta a második koronavírus-oltását márciusban. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A harmadikos Ákos (b) és az első osztályos Áron az online kapott feladatokat oldják meg nagykőrösi otthonukban, miután március 8-án bezárták az általános iskolákat a járvány miatt. Fotó: MTI/Ujvári Sándor

Az iskolák biztonságos újranyitása érdekében a kényszerszünet alatt teljeskörű fertőtlenítést végeztek a katonák az oktatási intézményekben. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Tavasszal a járművezetőket kordonnal határolták el az utastértől. BKK 178-as autóbuszán ez a felirat figyelmeztetett a változásokra. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Április 1-jén országszerte elindult a pedagógusok koronavírus elleni vakcinázása. Fotó: MTI/Rosta Tibor

Lélegeztetett beteget látnak el védőfelszerelést viselő orvosok és ápolók a fővárosi Honvédkórház koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított intenzív osztályán áprilisban. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Furcsa húsvéti szokásokat hozott a járvány. A távolság megtartása érdekében ez a lány egy péklapáton kínálta a hímes tojásokat a locsolóinak. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Untener Kinga tulajdonos egy hónap után, április 7-én végre lecserélhette nyíregyházi virágüzlete ajtaján a "zárva" feliratú táblát. Fotó: MTI/Balázs Attila

Április 13-án megérkezett az első Janssen-szállítmány. A vakcinákat Galgóczi Ágnes, valamint Szénási Zsolt minőségbiztosító gyógyszerész ellenőrizte. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Védőfelszerelést viselő orvosok és ápolók megfordítanak egy pácienst a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított intenzív osztályon a Szent László Kórházban. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Április 19-én újraindult a jelenléti oktatás az általános iskolák alsó tagozatos diákjai számára. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Április 24-én megnyitottak a vendéglátóegységek teraszai és kerthelyiségei. Volt, aki selfie-vel is megörökítette a "szabadulást". Fotó: MTI/Balázs Attila

Látogatók a Nyíregyházi Állatpark Ócenáriumában 2021. május 1-jén. Ezen a napon a koronavírus-járvány miatt bezárt intézmény újra megnyílt a védettségi igazolvánnyal rendelkezők, illetve a 18 éven aluliak számára. Fotó: MTI/Balázs Attila

Május 10-én már az általános iskolák felső tagozatos diákjai, valamint a középiskolások is visszatérhettek az oktatási intézményekbe. Az osztálytársak boldogok voltak, hogy újra láthatják egymást. Fotó: MTI/Balázs Attila

Az Inter-Európa Mentőszolgálat Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. mobil intenzív mentőegysége itt épp egy fertőzött kismamát szállít életmentő beavatkozásra. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Május 13-án elindult a 16-18 évesek COVID-19 elleni vakcinázása Magyarországon. Ezt a fiatal lányt a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház oltópontján oltották be. Fotó: MTI/Komka Péter

A nyár sem múlt el oltási kampány nélkül

Június 10-én elindult a 12-15 évesek oltási regisztrációja, nem sokkal később pedig a korosztály immunizálása is. Néhány nap alatt több mint 200 kiskamasz kapta meg első vakcinadózisát. Július 1-jén olyan történt, amire előtte majdnem 10 hónapig nem volt példa Magyarországon: egyetlen halálos áldozatot sem jelentettek a COVID-19-hez köthetően. Egy nappal később elérte az 5,5 milliót a koronavírus ellen beoltott emberek száma, így június 3-ától megszűnt a maszkviselési kötelezettség. Augusztus 1-jétől megnyílt a lehetőség a 3. oltási dózis beadatására azoknak, akik már legalább 4 hónapja megapták a védőoltás második adagját. Augusztus végén pedig elindult az iskolai oltási akció is, amelyre előzetesen 48 ezer diákot regisztráltak a szüleik.

Júniustól már a 12-15 éveseket is lehet oltani. Ez a kiskorú lány már az első napokban megkapta a koronavírus elleni oltás első adagját. Fotó: MTI/Mónus Márton

Augusztusban elindult a megerősítő dózisok beadása. Itt a harmadik oltásra jelentkezőknek kihelyezett oltási javaslat látható az egyik oltóponton. Fotó: MTI/Balázs Attila

Augusztus 10-én 21 lakó kapta meg a 3. dózist a Farkasgyepűi Idősotthonban. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Augusztus 30-án indult az iskolai oltási akció itthon. A képen diákok láthatók, akik oltásra vártak a szüleikkel a Városmajori Gimnáziumban. Fotó: MTI/Balogh Attila

A hideggel együtt a gondok is megjöttek

A 2021/22-es tanév jelenléti oktatással indult, bár nem mindenhol volt zavartalan az évkezdés. Az iskolai oltási kampányban beoltott gyerekeknek a 2. dózis beadása szeptember végén vált esedékessé. Októberben több osztály is karanténba került, az egészségügyi rendszeren azonban még nem volt olyan nagy nyomás, így Magyarország felajánlotta segítségét a nagy bajban lévő Romániának, 50 koronavírusos beteget vettünk át intenzív ellátásra. Végül október végén már a magyar kormány is szigorításokról döntött a negyedik hullám megfékezése érdekében: ismét kötelezővé tették a maszkviselést a tömegközlekedési eszközökön, pályaudvarokon és megállóhelyeken. Az átoltottság további növelése érdekében november 22-e és 28-a között oltási akcióhetet szervezett a kormány, így akár előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is beoltathatták magukat az érdeklődők. A lehetőséget már az első napon is rengetegen kihasználták, hosszú sorok kígyóztak a kórházak előtt.

Szeptember 21-én megérkeztek a vakcinák a csepeli Karácsony Sándor Általános Iskolába is a diákok második körös oltásához. Fotó: MTI/Koszticsák

November végén óriási sor kígyózott egyebek mellett a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház előtt is az oltási akcióhét első napján. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Az egyre súlyosbodó járványhelyzet ellenére a télbe lépve próbáltak némi ünnepi hangulatot teremteni a kórházakban. December 6-án például az oltópontokat sem kerülte el a Mikulás, egyes nővérek pedig szarvasagancsokat "növesztettek". Az év utolsó nagy eseményének pedig talán az 5 és 11 év közötti gyermekek immunizálásának elkezdését mondhatnánk. December 14-én érkezett meg Magyarországra az első gyerekvakcina-szállítmány, 15-én pedig már el is indult a kicsik vakcinázása.

Az oltási igazolást Muhi Zsuzsanna orvos adta át az immunizált Mikulásnak az orosházi László Elek kórház oltópontján. Fotó: MTI/Rosta Tibor

Kardosné Huszár Ildikó asszisztens szarvasagancsokat növesztett, hogy ünnepi hangulatot teremtsen az oltóponton. Fotó: MTI/Rosta Tibor

A Moto Caritas Alapítvány manójelmezt viselő tagja pedig szaloncukrot osztott, miután megkapta a koronavírus elleni vakcinát az egri Markhot Ferenc Kórházban. Fotó: MTI/Komka Péter

Védőfelszerelést viselő orvos a fővárosi Szent László Kórház koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított intenzív osztályán december 13-án. MTI/Balogh Zoltán

A hűtőbe teszik az átvételt követően az 5-11 éves gyermekek koronavírus elleni oltásához szükséges Pfizer-BioNTech-vakcinák első adagját a budapesti Heim Pál Gyermekkórházban december 14-én. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Sára Botond, a fővárosi kormányhivatalt vezető kormánymegbízott december 15-én szállította ki a gyerekvakcinákat a rendelőkbe. Fotó: MTI/Máthé Zoltán