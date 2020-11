Koronavírus: ilyen a helyzet a szociális otthonokban

A tisztifőorvos közlése szerint eddig 976-en fertőződtek meg az új típusú koronavírussal a szociális dolgozók körében, és 21-en szorultak kórházi ápolásra. A gondozottak esetében azonban ennél rosszabb a helyzet: közöttük már 6 százalékos az átfertőzöttségi arány, ez 5940 személyt jelent. 1175 betegnek kórházi ellátásra is szüksége volt, 586-an pedig nem élték túl a fertőzést - ismertette Müller Cecília.

Eddig a szociális intézményekben dolgozók 1 százakéka fertőződött meg.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Elindult a rendszeres tesztelés

A szociális intézményekkel kapcsolatban szó volt arról is, hogy a mai napon már el is indult a heti koronavírus-tesztelés. A részleteket György István, a területi közigazgatásért felelős miniszterelnökségi államtitkár ismertette. Elmondása szerint a program célja, hogy megvédjék a veszélyeztetett dolgozókat, lassítsák a kór terjedését, valamint képet kapjanak az átfertőzöttségi arányról ezekben az intézményekben. Az antigénalapú gyorstesztekkel történő rendszeres szűrés mintegy 370 ezer embert érint, a részvétel pedig önkéntes.

6 üzletet zártak be tegnap

A tájékoztatón az is elhangzott, hogy az elmúlt napon 345 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök a maszviselési szabályok figyelmen kívül hagyása miatt. 6 üzletet pedig átmenetilag be is zárattak a koronavírus-járvány megfékezését célzó intézkedések megszegése miatt. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese beszélt.

