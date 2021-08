Koronavírus: így védik meg az idősotthonok lakóit

Újabb hatvankét önkormányzati, egyházi és magánfenntartású idősotthonba szállított mintegy 4 ezer adag, a harmadik oltás beadásához szükséges koronavírus-vakcinát a Budapest Főváros Kormányhivatala szerdán. Az emlékeztető vakcinázás egyébként augusztus 1-je óta folyamatosan zajlik, és a mintegy 200 fővárosi idősotthon jelentős részébe már eljuttatták az oltóanyagot Sára Botond kormánymegbízott tájékoztatása szerint. Elmondása alapján az intézmények többségében meg tudják oldani a vakcina beadását. Azokban a kisebb létesítményekben pedig, ahol nincs saját orvos, a kormányhivatal szervezi meg az oltást.

Több százan kapnak 3. oltást a héten

Az elmúlt napokban is több idősotthonban jártak már az oltócsoportok, hogy a harmadik dózissal megerősítsék a veszélyeztetett korcsoport védettségét. Nézze meg korábbi fotó-összefoglalónkat!

Közben az is kiderült, hogy Bács-Kiskun megye intézményeiben mintegy 620 fő immunizálása van betervezve a hétre. Ebből a kecskeméti Margaréta Idősek Otthonában 51 ellátott kapta meg szerdán a harmadik oltását. Az otthon háziorvosa, Czipott Gabriella arról számolt be, hogy az intézményben lakó idősek első és második oltását a Pfizer új típusú koronavírus ellen kifejlesztett vakcinájával végezték, a harmadik oltást megelőzően pedig az otthonban élők választhatták ki, hogy melyik oltóanyagot kérik. A többség maradt az amerikai oltóanyagnál, az ötvenegy emberből tízen viszont a Sinopharm-vakcinát kérték harmadik dózisként.

A Tiszavasvári Liptay Elza Szociális és Gyermekvédelmi Központ idős és fogyatékos lakóinak oltása is megkezdődött már a koronavírus elleni vakcina harmadik adagjával. Szerdán és csütörtökön Pfizer-vakcinával oltják a lakókat a háziorvosok. A 204 lakóból amúgy 180-an kapták meg mindkét oltást januárban, és csak csekély mellékhatásokat tapasztaltak - ismertette Makkai Andrásné, az intézmény vezetője. Azt is elárulta, hogy az intézmény négy lakója hunyt el a koronavírus miatt, nekik azonban más akut betegségük is volt - közölte. A kormányzat és egyes szakértők ajánlása szerint egyébként a harmadik oltást elsősorban az időseknek, a valamilyen krónikus betegségben szenvedőknek, illetve a legyengült immunrendszerűeknek érdemes beadatni.

Az idősotthonok lakóinak ismételt vakcinázását természetesen fotók is megörökítették. Az alábbiakban betekintést nyerhetünk a folyamatba. Máthé Zoltán, Ujvári Sándor és Vajda János képeiből válogattunk.

Akkumulátorról üzemeltethető speciális hűtőládákban szállítják ki idősotthonokba az oltóanyagokat a fővárosi kormányhivatal parkolójából. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A Margaréta Otthon idős lakói várakoznak az oltásra. Fotó: MTI/Ujvári Sándor

A kecskeméti intézményben 51 idős személyt oltottak be szerdán. Fotó: MTI/Ujvári Sándor

Az érintettek a Pfizer-vakcinát kapták emlékeztető adagként. Fotó: MTI/Ujvári Sándor

A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekvédelmi Központban is sor került szerdán az emlékeztető oltások beadására. Fotó: MTI/Vajda János

Ez a férfi is a tiszavasvári intézmény lakójaként kapta meg a harmadik dózist. Fotó: MTI/Vajda János

Az érintetteket környékbeli háziorvosok oltották be a helyszínen. Fotó: MTI/Vajda János

