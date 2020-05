Koronavírus: így táborozhatnak a gyerekek

A nyári táborok során is nagyon fontos, hogy a koronavírus elleni védekezés jegyében figyeljünk a személyes higiénés szabályok betartására, valamint kerüljük a zsúfoltságot - figyelmeztetett Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján. Azt javasolja, hogy a szobákban lévő ágyakat a szokásosnál messzebb helyezzék el egymástól, és az ágyneműk rendszeres mosására is fordítsanak nagyobb figyelmet. Emellett ajánlott - jó idő esetén - éjszaka is nyitva hagyni az ablakokat, hogy szellőzhessenek a zárt terek, az étkeztetést és a tisztálkodást pedig egy előre egyeztetett időbeosztás szerint, több turnusban érdemes lebonyolítani - sorolta tanácsait a tisztifőorvos.

Bizonyos szabályok mellett megtarthatók az ottalvós táborok is. Fotó: Getty Images

Mire figyeljünk az óvodákban?

Az is kiderült, hogy a vidéki óvodák és bölcsődék május 25-étől, a fővárosiak pedig június 2-ától a koronavírus-járvány előtt megszokott rendben működhetnek. A tisztifőorvos azonban felhívta az üzemeltetők figyelmét arra, hogy a nyitás előtt az intézményeket feltétlenül át kell fertőtleníteni vírusölő szerrel, a működés során pedig gondoskodni kell a rendszeres takarításról. Erre egyébként "békeidőben" is szükség van - fűzte hozzá. Megemlítette továbbá, hogy a szülők hasonló munkabeosztása miatt előfordulhat, hogy a reggeli érkezés és a délutáni távozás során tumultus alakul ki. Müller Cecília ezért azt kéri, hogy egyszerre csak 2-3 család tartózkodjon az öltözőkben, lehetőleg 1,5-2 méteres távolságot tartva egymástól. A maszk viselése nem kötelező, de ajánlott - jegyezte meg.

Biztatóan alakul a hazai járványhelyzet

A tisztifőorvos megemlítette azt is, hogy az elmúlt napokban a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos adatok kiegyenlítődtek, tehát továbbra is a járvány lefelé menő, csökkenő szakaszában vagyunk. A járványügyi készültséget azonban fenn kell tartani, és a legapróbb változásokra is figyelni kell, hogy továbbra is kontroll alatt tudjuk tartani a járványt - hangsúlyozta.

Mint mondta, még mindig nem tudják pontosan, hogy nyáron hogyan alakul a koronavírus-helyzet, illetve hogy az esetleges második hullám a mostaninál erősebb vagy gyengébb lesz-e. Ezekkel kapcsolatban már többféle előrejelzés is napvilágot látott. "Én mindenesetre úgy vélem, hogy az őszi-téli időszakban mindenképpen kell számolnunk vele, ezért a járványügyi érberséget, készültséget folyamatosan fenn kell tartani" - fogalmazott. A legutóbb regisztrált 43 fertőzött közül egyébként 16-ot Budapestről, 10-et pedig Zala megyéből jelentettek. Egy részük bentlakásos szociális intézményekből került ki.

A tájékoztatón elhangzott továbbá, hogy mától az összes határátkelő megnyílt Románia és Magyarország között. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa számolt be. Emellett azt is bejelentette, hogy a koronavírus elleni hatékony védekezés érdekében ismét jelentős mennyiségű fertőtlenítőszert szállítanak az idősotthonokba.

