Koronavírus: így oltanak a szomszédban

Az első kétezer adag oltás után - amelyeket december 27-étől kezdődően adtak be a szociális otthonok lakóinak, valamint az ott dolgozó személyzetnek - további ötezer dózis vakcinát osztanak szét 15 intézménynek Bécsben. Ezeket elsősorban az idősotthonoknak szánják, de a kórházak koronavírusos betegekkel foglalkozó osztályai is kapnak a szállítmányból. A főváros január 12-étől - a további vakcinák érkezésének üteme szerint - szélesíteni kívánja az oltandók körét, így sorra kerülnek például a mentőápolók, valamint azok idős emberek is, akik nem szociális otthonokban élnek.

A január 12-ére tervezett országos oltás kezdetét is előbbre hozták.

Hamarosan indul az országos kampány is

Az országos oltási kampány január 12-ére tervezett kezdését számos kritika érte, ezért a védelmi minisztérium logisztikai szakértői és az egészségügyi minisztérium képviselői abban egyeztek meg, hogy előbbre hozzák ezt az időpontot. Így még ezen a héten kiosztanak a tartományok között 21 ezer adag COVID-19 elleni oltóanyagot. Január 12-éig pedig további 43 ezer adag vakcina beadását tervezik országosan, így a már eddig beoltott 6800 embert további 64 ezer követi egy héten belül. A pontos elosztásról már megegyezés is született a tartományokkal.

A gyorsaság a legfontosabb

"Nem várunk január 12-éig! A rendelkezésre álló készleteket azonnal szét kell osztani, és amilyen gyorsan csak lehet, oltani kell" - fogalmazott Sebastian Kurz osztrák kancellár. "Nem állhatnak a vakcinák a raktárakban, hiszen emberéletekről van szó" - tette hozzá a kormányfő. Megemlítette azt is, hogy nem tudják befolyásolni az országba érkező koronavírus-oltóanyag mennyiségét, mert az Európai Unió közös beszerzési folyamatának részeként az uniós országok a nekik jogosan járó mennyiséget kapják. "Amit tenni tudunk, és tennünk kell, az az, hogy a beszállított oltóanyagot a lehető leghamarabb szétosztjuk, és beoltjuk vele a legérintettebbeket" - hangsúlyozta.

