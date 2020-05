Koronavírus: így lesz biztonságos a munkavégzés

Home office a gép előtt? 7 tanács derékfájás ellen - kattintson!

A tisztifőorvos tájékoztatása szerint a múlt héten kezdődött vidéki nyitás nem eredményezett fertőzési többletet, de még meg kell várni a 14 napos lappangási időt. Azonban minden jel arra utal, hogy az aktív koronavírus-fertőzöttek száma csökken, a gyógyultaké pedig növekszik - emelte ki. Mint mondta, az otthoni munkavégzés lehetőségének fenntartását továbbra is ajánlja, azonban bizonyos feltételek mellett elindulhat az irodákba való visszatérés is.

A szabályok betartása mellett hamarosan visszatérhetünk az irodákba. Fotó: Getty Images

Így lesz biztonságos a munkavégzés

A koronavírus-járvány enyhülése miatt a dologzók újra megkezdhetik az irodákban a munkát, a munkavégzés helyét azonban át kell alakítani. Fontos, hogy nagyobb távolságok legyenek az asztalok között, és lehetőség szerint mindenki csak a saját munkaeszközeit használja. A közösen használt eszközöket, valamint a gyakran megérintett felületeket - például kapcsolókat és kilincseket - ajánlott gyakran lefertőtleníteni. Emellett elengedhetetlen, hogy a helyiségeket gyakran szellőztessék, a szellőzőrendszereket pedig megfelelően karban kell tartani - tanácsolta a tisztifőorvos.

Amennyiben a munkahelyi éttermek is megnyitnak, fontos, hogy elkerüljük a zsúfoltságot, és itt is biztosítsuk a megfelelő távolságtartást. Az ételeket folyamatosan 60 Celsius-fok feletti hőmérsékleten kell tartani, így a koronavírus-fertőzés veszélye nélkül fogyasztahatóak. Különösen figyelni kell arra is, hogy a kihelyezett, bárki által használható fűszertartókat és tálcákat is rendszeresen fertőtlenítsék - hangsúlyozta Müller Cecília.

A tájékoztatón elhangzott továbbá, hogy mobilapplikációkat is bevetnek a koronavírus-járvány elleni védekezésben. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa számolt be. Mint mondta, a Házikarantén nevű alkalmazás a hatósági házi karanténban lévők ellenőrzést segíti, a VirusRadar pedig a kontaktuskutatást könnyíti meg. Arról is beszélt, hogy a mai napon újabb védőeszközöket szállítanak 29 kórházba, valamint a mentőszolgálathoz és az idősotthonokba is érkeznek szállítmányok.

