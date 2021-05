Koronavírus: így lesz biztonságos a gyereknapi ünneplés

Koronavírus: ez a vakcina is biztonságos a serdülőknek - kattintson!

Sok szülő ajándékkal is készül a gyermeknapra, a többség azonban közös családi programokkal, egyesek pedig valamilyen szabadidős tevékenységgel ünnepelnek majd - derült ki a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (Kincs) által végzett felmérésből. A válaszok arra is rámutattak, hogy a koronavírus-járvány ideje alatt a szülők több mint negyedének jobb lett a kapcsolata gyermekével, a megkérdezettek kétharmada pedig arról számolt be, hogy ugyanolyan szoros maradt a kötelék, mint amilyen a veszélyhelyzet előtt volt.

Nem csoda tehát, ha sokan készülnek a vasárnapi gyereknap megünneplésére. Fontos azonban, hogy a koronavírus-fertőzés veszélyének csökkentése érdekében ebben az esetben is be kell tartani bizonyos szabályokat.

Csak bizonyos feltételekkel vehetünk részt a gyermeknapi rendezvényeken.

A rendezvények csak igazolvánnyal látogathatók

Az elmúlt másfél év nemcsak a felnőtteknek, hanem a gyermekeknek is sok megpróbáltatást jelentett. Az új típusú koronavírus okozta helyzet miatt a kicsik is távol voltak a barátaiktól, illetve elmaradtak a közös játékok, szülinapok és programok. Ugyanakkor a több mint 5 millió beadott oltásnak köszönhetően már sok mindenben visszatérhet az élet a normális kerékvágásba - emelte ki Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Figyelmeztetett azonban arra, hogy a május 30-án tartandó gyermeknapi zenés-táncos rendezvényeken kizárólag a védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőttek és a velük lévő kiskorúak vehetnek részt.

Több mint száz éve ünnepeljük a gyerekeket

Különböző időpontokban ugyan, de a világ számos országában ünneplik a nemzetközi gyermeknapot. A cél az, hogy megemlékezzünk a gyermekekről, valamint a jólétük miatti küzdelemről. Az első ilyen ünnepet Törökország tartotta, mégpedig 1920. április 23-án. Magyarországon is az 1920-as években vált rendszeressé a gyermeknap, de eleinte még nagyon változó időpontban tartották, néhány évben pedig teljes heteket is szenteltek a gyerekek megünneplésének. Végül 1954-ban döntötték el, hogy minden évben május utolsó vasárnapján emlékezünk meg a családok legkisebb tagjairól.

