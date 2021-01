Koronavírus: így lehet jó a vakcina az új mutációk ellen

"Nem rózsás a helyzet" a koronavírus ellen rendelkezésre álló vakcinák mennyiségét illetően - nyilatkozta a német BioNTech cég két vezetője, Özlem Türeci és Ugur Sahin pénteken a Der Spiegel című német lapnak. Mint mondták, január végén dől majd el, képesek lesznek-e új partnert találni az előállításra, és mennyivel több adagot tudnak majd gyártani.

Világszerte 1,3 milliárd adag vakcina forgalmazását tervezik. Fotó: Getty Images

A két kutató, Özlem Türeci és Ugur Sahin immunterápiára specializálódott onkológusok. Nevük november 9-én vált ismertté, amikor az általuk alapított kutatócég, a BioNTech és az amerikai Pfizer gyógyszergyártó közösen fejlesztett oltóanyaga áttörést ért el a koronavírus-járvány elleni világméretű küzdelemben.

Összesen 4,4 millió adag Pfizer-vakcina érkezik majd Magyarországra, melyeket kizárólag a kijelölt oltóközpontokban lehet megkapni - további részletek itt.

A Mainzban kifejlesztett BNT162b2 vakcina a klinikai vizsgálatokon több mint 90 százalékban bizonyult hatékonynak, vagyis csaknem valamennyi beoltott számára védettséget biztosított. Világszerte összesen 1,3 milliárd adagot terveztek forgalmazni a vakcinából.

A vakcina testre szabható a mutálódott vírusok ellen

Sahin elmondta, hogy a koronavírust immunológiailag kontroll alatt lehet tartani, ezt a 95 százalékos hatékonyság mellett az antitestek és a T-sejtek reakciói is igazolják. Kifejtette, az immunválaszok sokszínűsége különösen fontos akkor, amikor a vírus tovább mutálódik. Jelen ismereteik szerint a vakcina a Nagy-Britanniában felfedezett, jelentősen fertőzőbb mutáns ellen is hatékony - szögezte le. Továbbra is folynak ugyanakkor a tesztvizsgálatok annak megállapítására, alkalmas-e többféle mutáció semlegesítésére. Türeci szerint ugyanakkor a vírus erős mutálódása esetén lehetséges a vakcina "testreszabása", vagyis a jelenlegi vírusantigének genetikai információit behelyettesítik az új, mutált víruséival; a folyamat hat hetet venne igénybe - tette hozzá.

A védettség tovább növelhető

A kutatók arra számítanak, hogy az oltással kialakuló védettség időtartama megegyezik majd az egyéb fertőződések nyomán kialakuló természetes védettség időtartamával. A védettség tovább növelhető a második védőoltással, egy esetlegesen egy évvel később beadandó, harmadik védőoltással pedig még nagyobb hatásra lehet számítani. Azt a vizsgálati adatok fogják eldönteni, szükség van-e a erre. Várhatóan nyár végén piacra kerülhet az a típusú oltóanyag, ami magasabb hőmérsékleten is tárolható lesz. A Pfizerrel közösen gyártott jelenlegi vakcinát ugyanis mínusz 70 fokon kell tárolni.

A koronavírus gyorsan terjedő mutációja már Amerikában is felbukkant, a vírus új törzsét egy fiatal férfinél mutatták ki Colorado államban.