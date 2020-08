Koronavírus: így készülnek az új tanévre a szomszédban

Románia 175 millió eurónyi vissza nem térítendő európai uniós támogatást fordít táblagépek, egészségügyi felszerelések és mobilvécék beszerzésére, hogy a koronavírus-járvány közepette kezdődő új tanévben a hátrányos helyzetű diákok számára is megteremtse a megfelelő higiéniai, illetve távoktatási feltételeket. Az összeg nagyobbik, 100 millió eurós részéből az online oktatáshoz szükséges táblagépek és más elektronikai eszközök beszerzését támogatják mintegy félmillió rászoruló diák számára. Emellett 50 millió eurót fordítanak védőmaszkok és fertőtlenítőszerek beszerzésére, 25 millió euróból pedig kézmosási lehetőséget is biztosító mobilvécéket vásárolnak azoknak az iskoláknak, amelyekben továbbra sincs vezetékes víz. Az erre fordítandó összeg körülbelül ötezer mobilvécé felszerelésére elegendő.

A hátrányos helyzetű diákoknak is biztosítják s higiéniai, illetve távoktatási feltételeket.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Megnyithatnak a beltéri vendéglátóhelyek

Romániában egyébként a múlt héten csökkent először az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma, a kormány pedig azt fontolgatja, hogy engedélyezi a vendéglátóhelyek beltéri részeinek megnyitását - jelentette be Ludovic Orban miniszterelnök. "Most már azt mondhatjuk, megállítottuk a járvány gyorsulását" - állapította meg a kormányfő, arra utalva, hogy a több hónapos növekvő tendencia után most először fordult elő Romániában, hogy az előző hetinél kevesebb megbetegedést regisztráltak: míg augusztus 10-e és 16-a között 8693, addig augusztus 17-e és 23-a között 8044 új fertőzést diagnosztizáltak az országban. A románok összesen csaknem 80400 igazolt fertőzöttet és 3367 halottat tartanak számon.

Sorra hagyják el Horvátországot a turisták

Nem hitt a koronavírus létezésében, amíg felesége bele nem halt - a részletekért kattintson ide!

Bár csökkent Horvátországban az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, az országot mégis több tízezer külföldi turista hagyta el a hétvégén, miután országaik szigorításokat vezettek be Horvátországgal szemben. Ausztria, Olaszország és Nagy-Britannia negatív koronavírus-tesztet kér a hazaérkezőktől, Szlovénia két hét kötelező karantént rendelt el az onnét érkezők számára, amely nem váltható ki negatív PCR-teszttel, Németország pedig két tengerparti megyére adott ki utazási figyelmeztetést. A szlovén kormányszóvivő, Jelko Kacin elmondása szerint a Szlovéniába behurcolt fertőzések többsége Horvátországból származik. "Ha Horvátország nem tesz valamit azért, hogy javítson a járványhelyzetén, senki más nem tud neki segíteni ebben" - hangsúlyozta.

Az új típusú koronavírus állítólag főként a tengerparti éjszakai szórakozóhelyeken terjed, és a fiatalok a legfőbb terjesztők. A válságstáb már korábban elrendelte, hogy az éjszakai szórakozóhelyek és bárok csak éjfélig tarthatnak nyitva, hétfőtől pedig Split-Dalmát megyére is bevezettek szigorításokat. A horvátok egyébként eddig 8311 igazolt megbetegedésről és 173 áldozatról számoltak be.

További hírek a szomszédból

Több mint két hónap után először csökkent száz alá a napi új fertőzöttek száma Szerbiában. Az ország eddig összesen több mint 30700 koronavírusos beteget és 701 halottat vett nyilvántartásba. Ausztria 25700 igazolt esetről és 733 elhunytról, Szlovákia 3452 megbetegedésről és 33 halálesetről, míg Szlovénia 2686 fertőzöttről és 133 áldozatról adott hírt keddig. Ukrajnában pedig már csaknem 111 ezer embert fertőzött meg és 2362 életet követelt az új kór.

Koronavírusos lett öt résztvevő a Szent István Egyetem gólyatáborában - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!