Koronavírus: így készüljünk az oltásra

Aki szeretne élni a koronavírus-vakcinával, már biztosan rákeresett az interneten, hogy mi mindent érdemes megtenni, illetve kerülni az oltás előtt. Ez a tájékozódás lehet akár hasznos is, de könnyen belefuthatunk olyan információkba, melyeket egyelőre nem támasztottak alá szakemberek, vagy amelyek nem igazak.

Szlávik: ez a közös az engedélyezett vakcinákban A Magyarországon engedélyezett vakcinákban az a közös, hogy megakadályozzák a kórházba kerülést, és azt, hogy az emberek meghaljanak a koronavírus-fertőzés következtében - hangsúlyozta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa. Kattintson a részletekért! h i r d e t é s

Vegyünk be fájdalomcsillapítót?

A WebMD orvosokat kérdezett meg arról, mit érdemes tenni, illetve másképp csinálni, valamint, hogy mi mindent kerüljünk oltakozás előtt. Azt írják például, hogy nem érdemes fájdalomcsillapítókat bevenni a vakcina előtt, arra hivatkozva, hogy akkor kevésbé lesz kellemetlen az oltás, és az esetleges, bár igen ritka mellékhatásokat sem fogjuk annyira érzékelni. A megkérdezett orvosok szerint az emberek döntő többségénél semmi szükség előzetes "gyógyszerezésre", sőt, ha csak kezelőorvosunk másképp nem rendeli, ne is vegyünk be az oltás előtt és -után két órával semmilyen fájdalomcsillapítót. Ugyanis ezek, még a vény nélkül kapható készítmények is, befolyásolhatják a szervezetünk immunválaszát.

Nem szükséges fájdalomcsillapítót bevenni az oltás előtt. Fotó: Getty Images

Hogyan adagoljuk az allergiagyógyszert?

Aki az allergiája miatt szed rendszeresen gyógyszert, annak nem feltétlenül jó ötlet előre bevennie ezeket, vagy nagyobb dózist alkalmazni, ugyanis az allergiagyógyszerek nem valószínű, hogy megakadályoznának bármilyen, a vakcina által kiváltott esetleges allergiás reakciót. Sőt, előfordulhat, hogy elfedik az allergiás reakció jeleit, így nehezebb lehet felismerni és kezelni ezeket a tüneteket.

Mit tehetünk? A WebMD-nek nyilatkozó orvos, Blanka Kaplan szerint a legjobb, ha az oltás miatt nem változtatunk az adagoláson, és ugyanúgy szedjük ezeket a gyógyszereket, mint máskor. Az oltás előtt konzultálhatunk háziorvosunkkal, illetve jelezzük közvetlenül a vakcinázás előtt is, hogy milyen allergiánk van, és mit szedünk rá.

Alkohol, sport és pihenés

Továbbá elővigyázatosságból ne igyunk alkoholt 24 órával az oltás előtt, illetve utána sem, mert az alkohol is fokozhatja az allergiás reakciók rizikóját. Edzés és forró zuhany sem ajánlott két órával a vakcina előtt és -után, illetve nem érdemes kialvatlanul érkezni az oltásra. Sőt, ne csak arra ügyeljünk, hogy eleget aludjunk a védőoltás előtt, hanem arra is, hogy a következő nap se legyen megerőltető. A szakemberek szerint aki teheti, vegyen ki inkább szabadnapot. Ez különösen fontos a második dózis után, amit sokan valamivel nehezebben viselhetnek, mint az elsőt.