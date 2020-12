Koronavírus: így kerülhető el a boltokban a tömeg

Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) azt kéri a vásárlóktól, hogy az üzletekben mindenki viseljen maszkot, és senki se hagyja az utolsó pillanatra a vásárlást. A koronavírus-járvány miatt bevezett új szabályos szerint ugyanis üzletek legkésőbb 19 órakor, december 24-én pedig 14 órákor bezárnak - nyilatkozta az InfoRádiónak Vámos György, az OKSZ főtitkára.

Kötelezően korlátozhatják a vásárlók számát az ünnepi időszakban.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Lehetséges megoldás

A szakértő elmondása szerint, ha valahol úgy ítélik meg, hogy zsúfoltság alakult ki, így pedig nem garantálható a távolságtartás, akkor lehetőség nyílik a beengedett vásárlók számának korlátozására. Ezt úgy is megtehetik, hogy csökkentik a kihelyezett bevásárlókocsik számát, emellett pedig a kocsi - vagy kosár - nélküli vásárlókat nem engedik be az eladótérbe - fejtette ki. A kereskedelmi egységek egyébként minden esetben az üzletvezető vagy a tulajdonos iránymutatása alapján döntenek erről.

A jogszabályi előírásokon túl tehát lehetőség nyílik olyan további lépésekre is, amelyek támogatják a koronavírus-járvány elleni védekezést. "Lehet, hogy az üzletek előtt lesz egy kis várakozás, de ez még mindig jobb, mint ha egy veszélyes tömeg alakulna ki" - vélekedett. Kitért arra is, hogy úgy tudja, már most is vannak olyan kisebb boltok, ahol meghatározták, legfeljebb hány vásárló tartózkodhat bent egyszerre.

Mire számíthatunk karácsony előtt?

A RTL Híradója pedig arról számolt be a napokban, hogy nem sokkal az idősek vásárlási idősávjának lejárta után máris tömött sorok alakulnak ki több üzletben. Egyesek a javaslatok ellenére sem mernek az interneten keresztül élelmiszert vásárolni, mert attól tartanak, hogy nem a megszokott minőséget kapnák. A kereskedők azonban attól tartanak, hogy a rövidített nyitvatartás csak tovább fokozza majd az előző években is megszokott, karácsony előtti tumultust, ezzel együtt pedig a koronavírus-fertőzés kockázatát is.

A riportban ugyanakkor arról is szót ejtenek, hogy Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón már utalt arra, hogy az ünnepi időszakban akár kötelezően is korlátozhatják majd a vásárlók számát. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő pedig arról számolt be közösségi oldalán, hogy az Idősek Tanácsa javaslata szerint fel kellene függeszteni az időseknek szóló védett vásárlási idősávot - legalább hétvégére, de akár teljes egészében is. A szóvivő tájékoztatása alapján az idősek örültek a lehetőségnek, és az új típusú koronavírus elleni védekezés jegyében sokan ki is használták a védett vásárlási idősávot, az ünnepek közeledtével azonban egyre nagyobb a tumultus az üzletekben, ráadásul a generációk közötti feszültség is nő.

