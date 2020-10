Lassan belépünk az év végi ünnepi időszakba, közeledik a Mikulás-várás, a karácsony, majd újévköszöntés - Amerikában a Halloween és a hálaadás -, hogy csak a legjobban várt ünnepekről beszéljünk. Csupa olyan alkalom, amit a legtöbben családi körben (is) töltenek.

Idén az ünnepi készülődés is sokaknál más lesz. Fotó: Getty Images

Ünnepek koronavírus idején

Idén viszont a COVID-19 járvány világszerte átírja a megszokott ünnepi menetrendet, szokásokat. Szakértők már idejekorán felhívták rá a figyelmet, hogy az a legbiztosabb módja a koronavírus-fertőzés elkerülésének, esetleges továbbadásának, családtagjaink védelmének, ha mindenki a lehető legszűkebb körben tölti az ünnepeket. Vagyis azokkal, akikkel amúgy is egy háztartásban él. Kérdés, hogy ezt ki mennyire akarja, illetve tudja betartani. Sokan ugyanis csak ilyenkor találkoznak rég nem látott hozzátartozóikkal: nagyszüleikkel, szüleikkel, testvérükkel, távolabbi rokonaikkal, esetleg barátaikkal.

A bezárkózás és az elzárkózás ünnepek idején ezért sokaknál gyakorlatilag kivitelezhetetlen. Ehhez hozzájárul az is, hogy - amint több felmérésből is kiderül - a magyarok belefáradtak a vírus első hullámába, az otthonlétbe, a bezártságba, az újabb és újabb rendelkezésekbe. Lazult a maszkviselési fegyelem és a távolságtartásra való tudatos odafigyelés, amit a fertőzöttek számának rohamos emelkedése is jelez. A legtöbb ember viszont továbbra is ki van éhezve a társas kapcsolatokra, a családi, baráti együttlétekre.

Az alábbiakban összefoglaltuk, melyek azok az óvintézkedések, amelyekkel - a nem csak egy háztartásban élők találkozásakor - csökkenteni lehet a koronavírussal, vagy egyéb, mondjuk influenzavírussal való megfertőződés esélyét.

Szakértők szerint továbbra is az a legideálisabb, ha úgy látogatjuk meg a veszélyeztetett csoportba tartozó rokonainkat, ha előtte két hétig karanténba vonulunk. Ez a protokoll akkor is, ha külföldről érkezünk haza/ oda térünk vissza. Egyes vélemények szerint már egy hét karantén is elég lehet, ha betartjuk szükséges óvintézkedéseket. (Tény, hogy a legtöbb embernek nincs két, de még egy "karanténnyi" plusz szabadsága sem.) Ha nem tudunk karanténba vonulni a családi, baráti találkozó előtt - és ez a legreálisabb lehetőség - ott-tartózkodásunk alatt végig viseljünk maszkot, és hozzátartozóinkat is kérjük meg erre.

Válasszunk minőségi, az uniós szabványnak megfelelő eldobható orvosi szájmaszkot, vagy a magasabb szintű védelmet nyújtó FFP2 (KN95), esetleg FFP3 maszkot. A textilmaszkok is megfelelőek lehetnek, típustól függetlenül viszont két dologra mindig figyeljünk oda. Maszkunk legyen tiszta - ne viseljük addig, amíg le nem szakad rólunk -, és hordjuk megfelelően. Ne az orrunk vagy az állunk alá tolva. Sokan nem tudják elviselni, hogy irritálja az arcukat, bepárásodik tőle a szemüvegük, esetleg nem jutnak elég oxigénhez. Ezek a kellemetlenségek viszont eltörpülnek egy esetleges koronavírus-fertőzéshez képest - különösen, ha szeretteink megóvásáról van szó. Nagyobb gyerekek esetében - kétéves kor alatt nem ajánlott - is hasznos a maszk, különösen, ha a nagyszülőkkel érintkeznek.

Csökkenthetjük a fertőzésveszélyt, ha érkezés után azonnal alaposan kezet mosunk, és a továbbiakban nem érünk maszkunkhoz, szánkhoz, arcunkhoz.

Üdvözléskor továbbra is kerüljük a közvetlen kontaktust (puszi, ölelés).

Az a legbiztosabb, ha idén lemondunk a közös, nagy családi étkezésekről. Amennyiben ezt mégsem tesszük, és étkezéskor le kell vennünk a maszkunkat, igyekezzünk minél hamarabb végezni, és lehetőség szerint úgy étkezni, hogy közben tartsuk a megfelelő távolságot azoktól, akiket óvni szeretnénk. Ez egy kis lakásban egy parányi étkezőasztalnál valószínűleg nem kivitelezhető. Ilyenkor jó megoldás lehet, ha például svédasztalos étkezést választunk, és mindenki úgy tudja elfogyasztani az adagját, hogy az 1,5 -2 méteres távolságot tartani tudja a többiektől. Az is megoldás lehet, ha a veszélyeztetett csoportba tartozó hozzátartozóinknak másik asztalnál, esetleg másik helyiségben terítünk.

Azzal is sokat tehetünk a fertőzésveszély csökkentésére, ha gyakran szellőztetjük a közös helyiséget.

Érdemes látogatásunkat a megszokottnál rövidebbre szabni. (Amennyiben kertes házba érkezünk, egy rövid kerti tartózkodással általában nem kockáztatunk sokat. Ünnepek idején persze ez nem a legbarátságosabb érintkezési forma, de legalább biztonságos.) Amennyiben messzebbre utazunk rokonlátogatóba, az ott-tartózkodást szerencsés lehet egyetlen napra korlátozni, még akkor is, ha az elmúlt évekhez hasonlóan elvileg több napos látogatásra rendezkedtünk be.