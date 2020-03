Koronavírus: így is terjedhetett a vírus

Egy új teszt hozhat fordulatot a koronavírus-járvány elleni harcban. Kattintson a részletekért.

A szakértők most Kínába becsempészett állatokat vizsgáltak és megállapították, hogy az állatok illegális kereskedelme is a Covid-19 betegséget okozó vírus terjedésének egyik lehetséges útja. Güan Ji, a Hongkongi Egyetem tudósa és kollégái a Nature című tudományos folyóiratban mutatták be eredményeiket. Malajziából Dél-Kínába 2017 augusztusa és 2018 januárja között becsempészett 18 tobzoskából vettek mintákat. Öt állatnál állt fenn koronavírus-fertőzés. Szintén fertőzött állatot találtak egy 2019-ben lefoglalt szállítmányban is.

A mostani világjárványhoz a kutatók szerint akár a Kínába becsempészett tobzoskák is hozzájárulhattak. Fotó: Stefano Guidi/Getty Images

Majdnem ugyanaz a vírus

A mintákból származó vírusok 85-92 százalékban genetikailag megegyezőek voltak a SARS-CoV-2 vírussal. Bár nem voltak teljesen azonosak azzal a vírusvariánssal, amely az embereknél a Covid-19 betegséget okozza, a csempészett állatok vizsgálata arra utal, hogy nagyon magas az illegális vadállat-kereskedelemben rejlő kockázat - fejtették ki a kutatók.

"Az eredmények alapján a tobzoskák a denevérek után a második állatfaj, mely gazdaállatként szolgálhat a vírus számára. Piacokon való értékesítésüket szigorúan be kell tiltani az emberek megfertőződésének megakadályozása érdekében" - olvasható a lapban.

Mint arról a HáziPatika.com-on is beszámoltunk, a tobzoskák lehettek a Kínában felbukkant új koronavírus köztes hordozói, amelyekről afertőzésemberre terjedhetett át. A kutatási eredmények alapján az embereket megfertőző, új típusú koronavírus elkülönített törzsének szekvenciája 99 százalékban megegyezett a tobzoskákban található vírus genomjával.

