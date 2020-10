Koronavírus: így indult az iskolai lázmérés

Magyarországnak a koronavírus-járvány közepette is működnie kell. Meg kell védeni az emberek egészségét, miközben a munkahelyek védelme érdekében a gazdaság további erősítése is szükséges. Ezt szolgálják a testhőmérő kapuk is, amelyek a diákok feltorlódásának megakadályozásával védik a tanulók egészségét, illetve lehetővé teszik az oktatás zökkenőmentes megkezdését - ismertette az államtitkár, amikor egy digitális testhőmérő kaput adott át a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrumban (BMSZC).

Diák a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrumban felállított digitális testhőmérő kapu előtt.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Folytatódik a hagyományos oktatás

Mint elmondta, a munkahelyek és a családok védelme érdekében született meg a döntés, miszerint folytatódik a tanulás és a munka az oktatási intézményekben. Hozzátette, a minisztériumban is felmérték, hogy pontosan mit kell beszerezni a szakképző centrumok számára a koronavírus-járvány miatt kötelezővé vált testhőmérséklet-vizsgálatokhoz. Ennek nyomán a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 5700 pisztolyos lázmérőt és 24 lázmérőkaput biztosít az intézményeknek - mondta Schanda Tamás.

Ezt kell tudni a hőkapukról

A görög Alumil társaság által kifejlesztett és gyártott, csütörtökön átadott Smart Gate testhőmérő kapuk a szakképzési centrum és az Alumilt képviselő Tri-Con Zrt. megállapodása alapján működnek a 9 ezer diákot oktató BMSZC 12 iskolájában. A berendezés percenként 60 ember zökkenőmentes áthaladását teszi lehetővé. Eközben plusz/mínusz 0,2 Celsius-fokos pontossággal méri meg az elhaladók testhőmérsékletét, és jelez, ha lázas diákot talál. Az új szabályok szerint a határérték 37,8 fok. Ennél magasabb testhő esetén senki sem léphet be az intézményekbe, hiszen esetükben fennáll a koronavírus-fertőzés, vagy egyéb betegség gyanúja.

