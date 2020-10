Koronavírus: így hat a maszk a munkavégzésre

Amerikai kutatók látványos videófelvételeket készítettek arról, mennyire fontos a maszkviselés afertőzésterjedésének megakadályozása szempontjából. Részletek itt.

A koronavírus-világjárvány terjedésének lassítása érdekében nemcsak az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlja, de számos nemzeti kormány is kötelezővé tette bizonyos helyzetekben a maszkviselést. Bár a módszer hatékonyságát több kutatás is alátámasztotta az elmúlt hónapokban, mind a laikusok, mind a szakértők részéről többen adtak hangot amiatt érzett aggodalmuknak, hogy az arcmaszkban végzett munka egyaránt súlyosbíthatja a szervezetet érő hőstresszt, ronthatja a hőérzetet, illetve fokozhatja a légszomjat. Sőt, mindezek révén akár negatívan befolyásolhatja a kognitív funkciókat és a koncentrációt, veszélyeztetve a munkahelyi biztonságot.

A maszkviselés nem rontja a kognitív funkciókat munkavégzés közben. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Mint azt az intézmény közleménye írja, a probléma feltárása érdekében a Koppenhágai Egyetem táplálkozás- és sporttudományi intézetének kutatói elvégeztek egy kísérletet nyolc egészséges felnőtt férfi bevonásával. A 27 és 41 év közötti résztvevőket két alkalommal tesztelték, így egyszer arcmaszkban, egyszer pedig fedetlen szájjal és orral. Első lépésként mindkétszer beültették őket 30 percre egy 40 fokos hőmérsékletű, 20 százalékos relatív páratartalmú helyiségbe, így biztosítva, hogy szervezetük a vizsgálandó állapotba kerüljön. Ezután 45 percen keresztül kellett olyan intenzitású testmozgást végezniük, amely révén szimulálni lehetett a kétkezi munkát. A kísérlet kezdetén és végén felmérték fizikai állapotukat, szubjektív értékelést kértek tőlük esetleges panaszaikról, valamint négy számítógépes tesztet is elvégeztettek velük motorikus és kognitív funkcióik felmérésére.

Az így kapott eredmények szerint a maszkviselés hatására egyedül a mozgás közbeni légszomj fokozódott. A kognitív funkciók terén ugyanakkor nem találtak jelentős eltérést a kísérlet két fázisa között a kutatók. A teszt során az alanyok testhőmérséklete és hőérzete is emelkedett mindkét alkalommal, de maszkot viselve is csak hasonló mértékben, mint nélküle. A kutatás tehát csupán arra talált bizonyítékot, hogy a maszkban nehezebb lélegezni, amikor valaki közepes intenzitású fizikai munkát végez meleg környezetben. Összességében a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy az arcmaszkok nem rontják közvetlenül a koncentrációt vagy a kognitív teljesítmény. Ezzel együtt viszont javasolt lehet korlátozni a fizikailag megterhelő munkavégzést, amennyiben a légzés nehezítettsége valódi problémaként jelentkezik.

Mikor és hogyan érdemes közösségbe engedni a gyerekeket a mai járványügyi helyzetben? A témáról az nlc.hu cikkében olvashat bővebben.