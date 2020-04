Koronavírus: honnan érkezett Európába?

A koronavírus genetikai adatai alapján újabb elemzést tettek közzé a kutatók a Virológia Pécs Facebook-oldalon. Mint írták, egész Afrikára igaz az extrém mértékű alulreprezentáltság, így valószínűleg sokkal nagyobb kiterjedésű a koronavírus-járvány, mint ahogy látjuk. Az viszont már biztos, hogy Szenegálban két külön transzmissziós láncolat is terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban pedig a helyi terjedés a jellemző.

Védőöltözetet vesz fel egy asszisztens a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Európa, Amerika és Japán

A szakértők kiemelik, hogy egész Európára jellemző a koronavírus-gócpontok keveredése, és minden országra - így Magyarországra is - igaz, hogy több forrásból többszöri behurcolás történt. De kiterjedt a keveredés az Egyesült Államokon belül is, ezért a helyzet egy egységes államközi fellépést kíván. "A nem összehangolt mértékű és idejű korlátozások megengedték a hosszú földrajzi távolságokon átívelő terjedést, ez most tisztán látszik a genetikai adatokból" - olvasható a posztban.

A Japánból közölt 16 szekvenciából 10 a Nile River tengerjáróról származik, ezeket valószínűleg európai és amerikai helyszínekről hurcolták be. Ez ismételten hangsúlyozza a luxushajózás komoly járványtani szerepét, amit a koronavírus miatt karantén alá helyezett Diamond Princess esetében is láthattuk - hangsúlyozzák a kutatók.

Mit jelent mindez?

A koronavírus-járvány miatt most mindenki nehéz időket él meg, ezért is fontos megérteni, hogy mi és hogyan történik - áll a posztban. Kitérnek arra is, hogy most egy világjárvánnyal állunk szemben, a jelenleg élő generációk első ilyen kihívásával, ez ellen pedig közösen kell fellépni. A kutatók emellett azt kérik, hogy aki teheti, maradjon otthon, és mindenki szigorúan tartsa be a hatóságok utasításait. "Ezek mind a gyorsabb túllépést szolgálják" - fűzték hozzá.

