Koronavírus: hétfőn dől el, milyen lesz a karácsonyunk

A koronavírus-járvány megfékezését szolgáló, korábban meghozott korlátozó intézkedések december 11-én lejárnak. Ezért a miniszterelnök jelezte, hogy legkésőbb hétfő reggel, az operatív törzs ülésén döntéseket szeretnének hozni. "A karácsony és az újév kereteiről is döntést kell hoznunk: hogyan ünnepeljünk, hogyan lehetünk, hogyan nem lehetünk együtt" - fogalmazott.

Hétfőn dől el, milyen lesz a karácsonyunk.

Folytatódnak az egyeztetések

Jelezte azt is, hogy csütörtökön már meghallgatta azoknak a járványügyi szakembereknek a véleményét, akik eddig is segítették a kormány munkáját az új típusú koronavírus elleni védekezésben. "Megalapozott döntésekre van szükség" - szögezte le. A konzultációkat tehát megindították, pénteken és szombaton pedig folytatni fogják őket. "Hétfőn döntések várhatók" - erősítette meg Orbán Viktor.

Indul a vakcinaelőjegyzési kampány

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, a magyar kormány szerdai döntése értelmében elindul a vakcinaelőjegyzési kampány. Ennek keretében levélben és online jelezhetjük igényünket a koronavírus-vakcinára. Többek között erről beszélt Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón. A nyugdíjasoknak várhatóan a napokban kiküldik levélben a regisztrációs űrlapot, és a válaszborítékot, amellyel ingyenesen vissza lehet küldeni az igénybejelentő nyomtatványt. A jövő héten pedig működésbe lép a vakcinainfo.gov.hu weboldal is, ahol online előjegyzésre is lehetőség nyílik.

