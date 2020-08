Koronavírus: határzár és negatív rekordok a szomszédban

Egy nap alatt több mint 2 ezer új beteget regisztráltak Ukrajnában. Emellett 49-en haltak meg a COVID-19-cel összefüggésben, amely a járvány kezdete óta a legmagasabb napi adat. Az országban így már összesen több mint 114 ezer embert fertőzött meg és 2449 életet követelt az új típusú koronavírus.

Határzár és országos karantén

A koronavírus-járvány fokozódása miatt Ukrajna egy hónapra - augusztus 29-étől szeptember 28-áig - ismét lezárja határait a külföldiek előtt - jelentette be Denisz Smihal miniszterelnök. "Tekintettel a betegség előfordulási arányára, meg kell védenünk polgárainkat, és felelős kiállást kell mutatnunk külföldi partnereink felé is" - jelentette ki a miniszterelnök. A beutazási tilalom nem terjed ki a tartózkodási engedéllyel rendelkezőkre, továbbá egyes konkrét esetekben is készek kivételt tenni, amiről az ukrán határőrszolgálat hoz majd döntést.

A miniszterelnök közölte továbbá, hogy a jelenleg augusztus végéig hatályban lévő országos karantént újabb két hónapra, azaz október 31-éig meghosszabbították. Ez azt jelenti, hogy bizonyos szabályok általánosan érvényesek, példáuk nyilvános helyeken kötelező a maszkviselés és a távolságtartás, valamint a kézfertőtlenítő szerek használata mindenhol. Emellett továbbra is fennmarad a korábbi adaptív rendszer, a településeket és a régiókat tehát ezentúl is színes - zöld, sárga, narancs és vörös - zónákba sorolják a helyi koronavírus-helyzet alapján, és eszerint szabnak meg különböző korlátozásokat.

Romániában is aggasztó a helyzet

Romániában újabb 1504 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az utóbbi 24 órában, így ismét negatív rekordot döntött az egy nap alatt beazonosított esetek száma. Az előző napinál csaknem 250-nel magasabb napi esetszám 26 százalékkal meghaladja az előző két hét átlagát, és ismét megkérdőjelezi azokat a hatósági reményeket, miszerint Romániában a járvány egy újabb tetőzési szakaszba lépett volna.

Az első romániai koronavírusos eset óta eltelt fél évben már több mint 83 ezer fertőzést diagnosztizáltak az országban. Emellet a COVID-19-cel összefüggésben már 3459-en vesztették életüket - csütörtökön ugyanis újabb 38 koronavírusos beteg elhalálozásáról számoltak be a hatóságok. Az ismert aktív esetek közül 7288-at kezelnek kórházban, az intenzív terápiára szoruló súlyos esetek száma pedig 492-re csökkent az előző napi 502-ről.

Horvátországban is megdőlt egy rekord

Szerdán Horvátországban is újra rekordot döntött az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. A legtöbb új fertőzöttet továbbra is a fővárosban, Zágrábban és Split-Dalmát megyében regisztrálják. Közben Split-Dalmát megyében kötelezővé tették a maszk viselését minden zárt térben. Emellett megtiltották a látogatást az idősotthonokban, és mivel új járványgócok alakultak sporteseményeken és edzőtermekben, a sportrendezvényeket újra nézők nélkül lehet csak megtartani, az edzőtermeknek pedig be kell zárniuk. A horvátok egyébként eddig 8888 igazolt esetről és 175 halottról adtak hírt.

