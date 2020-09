Koronavírus: harmadik hullám is jöhet?

A koronavírusokat mintegy 40-50 éve ismerjük. Van köztük olyan is, ami teljesen ártalmatlan náthát okoz, a most terjedő új típusa (a SARS-CoV-2) viszont veszélyes, és még nem ismerjük eléggé - vélekedett a szakember az ATV Start című műsorában. Az immunológus szerint a tavaly évvégén megjelent kórokozó igen hasonló a SARS-vírushoz.

Még számos kellemetlen meglepetést tartogathat a járvány.

Újabb hullám is jöhet

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a most tomboló koronavírus-járvány még tartogathat meglepetéseket. Most már a második hullám zajlik, de az is elképzelhető, hogy lesz egy harmadik hullám is - jelezte. Ráadásul a 2021-re várható védőoltásokról sem lehet még tudni, hogy mennyi időre biztosítanak védettséget - fűzte hozzá.

A szakember szerint azonban van egy előnye is az elhúzódó krízishelyzetnek: az, hogy így egyre jobban megismerjük az új koronavírust. Emellett pedig a fertőzöttek kezelésére alkalmazható gyógyszerek köre is bővül.

Hosszú távú következmények

Nem lesz egy jó hangulatú őszünk, ugyanis ez az évszak a koronavírus-járvány elleni védekezésről szól majd, a napi megbetegedések száma pedig várhatóan meg fogja haladni az ezret - mondta Orbán Viktor miniszterelnök.

A koronavírus-fertőzés hosszú távú hatásaival kapcsolatban azt mondta, hogy korábban főként a fulladás, illetve a tüdővizenyő okozott gondot, de azóta már egyértelmű, hogy a szívre, a vesére és az agyra is kiterjedhetnek a káros hatások, életkortól függetlenül. Kiemelte ugyanakkor, hogy az emberiség történetében még egy jávány esetében sem volt ilyen koncentrált összefogás, ezért bízik abban, hogy előbb-utóbb sikerül leküzdeni az új kórt.

