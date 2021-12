Koronavírus: hány szülő oltatná be 5-11 éves gyerekét?

Nemrég engedélyezték az Európai Unióban, hogy a Pfizer-vakcinával már az 5 és 11 év közötti gyermekeket is immunizálhassák a COVID-19 ellen. Esetükben azonban harmadannyi mennyiség jelent majd egy dózist, mint a felnőtteknél. A kormányzati tájékoztatás szerint akár már december közepén megérkezhetnek a gyerekeknek szánt oltóanyagok, az oltási munkacsoport pedig már el is kezdte a korosztály oltási kampányának szervezését - derült ki az RTL Klub egyik riportjából.

A híradóban beszéltek egy 6 éves fiúról, aki éppen most esett át a koronavírus-fertőzésen. Édesanyja elmondása szerint gyenge lefolyású volt a betegség, ő mégis örül, hogy hamarosan beoltathatja fiát. Egy másik édesanya, Takács Bernadett is úgy nyilatkozott az RTL-nek, hogy ők szintén a gyermekük beoltatása mellett döntöttek. Van azonban olyan szülő is, aki ódzkodik az ötlettől, ezért inkább nem kéri gyermekének a védőoltást.

Akár már december közepén megérkezhetnek a gyerekeknek szánt oltóanyagok.

A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Felmérik az igényeket

Mivel a gyerekek oltási kampányával kapcsolatos részletekre még várni kell, a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesülete (HGYOE) úgy nyilatkozott, egyelőre annyit tehetnek, hogy felmérik az igényeket. "Összegyűjtjük az első érdeklődőket, és ennek alapján ezt az információt eljuttatjuk az oltás szervezéséhez. Ennek alapján tudják az első oltásokat majd megszervezni" - mondta el Havasi Katalin, a HGYOE elnöke. Hozzátette, arra számítanak, hogy karácsony előtt igen gyorsan pörögnek majd az események.

Póta György házi gyermekorvos pedig úgy vélekedett, hogy a folyamat jóval gördülékenyebb lehetne, ha a gyerekeket nem kellene előre regisztrálni. "Sokkal többen mennek el magukat beoltatni akkor, ha ez az előzetes adminisztratív procedúra nem szükséges vagy kihagyható" - magyarázta. A szülőknek pedig azt tanácsolta, ha bármilyen okból tartanak a gyermekük COVID-19 elleni beoltásától, mindenképpen kérjék ki a családorvosuk véleményét.

Itt oltják majd a gyerekeket

Az országos oltási munkacsoport vezetője, György István arról adott tájékoztatást pénteken, hogy a tervek szerint a korcsoport oltakozni vágyó tagjai a kijelölt kórházi oltópontokon, illetve igény esetén a házi gyermekorvosoknál kaphatják majd meg a védőoltást. Az oltási terveket ezen a héten véglegesítik majd, a tudnivalókról pedig időben tájékoztatják a szülőket - ígérte.

