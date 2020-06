Koronavírus: hamarosan nyitnak a mozik és a szíházak

A legfrissebb kormányzati döntésekről tájékoztatott Gulyás Gergely a koronavírus-járvány miatt bevezetett veszélyhelyzet 85. napján. Mint mondta, a koronavírus-helyzet stabilizálódása miatt a veszélyhelyzet fenntartására nincs szükség, ezért az június 16-a után megszűnhet. Az egészségügyi válsághelyzet szakaszába lépve a járványügyi készültséget az egészségügyben továbbra is fenntartják, azonban újra mehetünk majd például színházba és moziba. Az autós koncerteket azonban már most is meg lehet tartani.

Van, ami nem változik

A veszélyhelyzet megszüntetése azonban még nem a koronavírus-járvány végét jelenti, ezért néhány korábban bevezetett intézkedést továbbra is fenntartanak. Érvényben marad például a 65 éven felülieknek kijelölt vásárlási sáv, tehát ezután is csak 9 és 12 óra között mehetnek az idősek a gyógyszertárakba és az élelmiszerboltokba, a fiatalabbak pedig 9 óra előtt vagy délután vásárolhatnak. Emellett az e-receptek kiváltásával kapcsolatos könnyítések sem szűnnek meg június 16-át követően.

Elismerik az egészségügy munkáját

A miniszter arról is beszélt, hogy az egészségügyi dolgozók - ideértve a technikai személyzetet is - az új típusú koronavírus elleni küzdelmük elismeréseként fejenként bruttó 500 ezer forintot kapnak. A részleteket Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere ismerteti majd pénteken - közölte Gulyás.

