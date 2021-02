Koronavírus: hamarosan nyithatnak a budapesti gyógyfürdők

El lehet kapni a koronavírust a vízben?

Több mint 200 dolgozóját olttatta be a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt., hogy a hozzájuk tartozó fürdőkben újra megnyithassák a gyógyászati egységeket - mondta el a Telex kérdésére Szűts Ildikó, a vállalat vezérigazgatója. Erre azért van lehetőség, mert a cég valamennyi munkavállalója egészségügyi dolgozónak számít. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) is megerősítette a BGYH álláspontját, miszerint az egészségügyi szolgáltatást nyújtására jogosult gyógyfürdők tevékenysége egészségügyi tevékenységnek minősül, így valamennyi munkavállalót egészségügyben dolgozónak kell tekinteni. A vezérigazgató hozzátette, hogy mindent megtesznek a fertőzésveszély csökkentése érdekében: a vendégeknek időpontot kell foglalniuk minden kezelésre, a fürdőkben folyamatosan fertőtlenítést végeznek majd, és várhatóan osztrák mintára a beérkező vendégeket is tesztelni fogják.

A november 11-én életbe lépett szigorú korlátozások értelmében a gyógyfürdőknek is be kellett zárniuk, ez idáig járóbeteg szakellátást sem láthattak el, mivel az NNK szerint az üzemeltető feladata és felelőssége annak biztosítása, hogy a vendégeket csak egészséges munkavállalók fogadhassák. A tervek szerint március 16-tól nyitják meg a fővárosi fürdőkben a gyógyászati egységeket, hogy a rendeletben engedélyezett kezeléseket újra igénybe lehessen venni.