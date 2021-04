Koronavírus: hamarosan a 16 éveseket is oltják itthon

Már nem az itthon elérhető vakcinák mennyiségén múlik, hogy ki kapja meg rövid időn belül az új típusú koronavírus elleni védőoltást, hanem kizárólag azon, hogy az emberek kérik-e, regisztrálnak-e és élnek-e az online időpontfoglalás lehetőségével - hívta fel a figyelmet György István, az országos oltási munkacsoport vezetője. Az államtitkár tájékoztatása szerint az AstraZeneca koronavírus elleni oltóanyagát is választhatják azok, akik online figlalnak időpontot a kórházi oltópontokra, és most már csütörtökre és az azt követő napokra is előjegyeztethetjük magunkat.

Beoltanak egy nőt a kínai vakcinával egy miskolci rendelőben.

Fotó: MTI/Vajda János

A 16 éveseket is hamarosan oltani kezdik

Kiderült továbbá, hogy az oltási munkacsoport döntése és a szakmai ajánlások alapján hamarosan a 16 és 18 év közötti fiatalok COVID-19 elleni vakcinázása is megkezdődik az országban. Emellett már a tajszámmal nem rendelkezők is foglalhatnak online időpontot a védőoltás beadatására. Engedélyezik továbbá, hogy már azokat is beoltsák, akik 3 hónapon belül estek át a betegségen.

Már napokon belül kaphatunk oltást

A tájékoztatón Müller Cecília országos tisztifőorvos is megerősítette, hogy aki most regisztrál, az már néhány napon belül megkaphatja a koronavírus elleni védőoltást. Elhangzott továbbá, hogy a tegnapi nap folyamán több mint 600 személy ellen kellett intézkednie a rendőrségnek a maszkviselési szabályok megszegése miatt, egy üzletet pedig be kellett záratni az óvintézkedések figyelmen kívül hagyása végett. Ezekről Kiss Róbert, az ügyelet központ vezetőhelyettese beszélt.

