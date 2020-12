Koronavírus: gyakran trükköznek az online kereskedők

A GVH a tavaszihoz hasonlóan december elején ismét vizsgálta a vírusellenesként hirdetett termékek online kereskedelmét. Az ellenőrzést már a koronavírus-tesztelésre is kiterjesztették. Új jelenség egyebek mellett, hogy a hirdetésekben gyakran az állami hatóságok jóváhagyására hivatkoznak, miközben csupán a termék bejelentése történt meg. De találkozott a versenyhivatal olyan esetekkel is, amikor a tanúsítvány a weboldalon nem volt megnyitható, elolvasható. Ezekben az esetben a GVH elindítja a vizsgálatot, és azonnal intézkedik, hogy ezeket a weboldalakat kapcsolják le - mondta az elnök.

Otthoni használatra kínálnak tesztet

Kitért arra is, hogy az új típusú koronavírus kimutatására szolgáló, otthon elvégezhető tesztekre is voltak panaszok. Ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy sem az európai uniós, sem a hazai hatóságok nem adtak ki olyan engedélyt, amely azt bizonyítaná, hogy létezik otthoni alkalmazásra megbízható koronavírusteszt.

Gyakran trükköznek az online kereskedők, nem árt résen lenni.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

h i r d e t é s

Kifogásolható gyakorlatok

A decemberi vizsgálat eredménye alapján azt is közölték, hogy továbbra is megjelennek kifogásolható gyakorlatok. A GVH több oldalon találkozott olyan állításokkal, amelyek szerint a termékek vírusölő, vírusellenes hatással bírnak, 99,9 százalékos hatékonyságot ígérnek a vírusok ellen, elpusztítják a vírust, vagy baktériumölő, gombaölő és tuberkolózisölő hatással rendelkeznek. Ezek az állítások azt a látszatot kelthetik, hogy a termék különösen hatékony a koronavírus-járvány elleni harcban, ezt azonban valószínűleg nem támasztják alá megfelelő kutatások - figyelmeztetett a versenyhivatal. A GVH olyan weboldalakkal is találkozott, amelyek esetében valószínűsíthető, hogy a negatív véleményeket a moderátorok törlik. A kizárólag pozitív vélemények közzététele pedig jelentően befolyásolja a fogyasztói döntéshozatalt.

Tisztességes tájékoztatásra van szükség

Koronavírus: van, ahol a lakosság tizede már elkapta - kattintson!

Problémát jelentett továbbá, hogy az oldalak több esetben nem tüntették fel a termékek gyártóit, forgalmazóit. Így nem derült ki, hogy a fogyasztó pontosan kitől rendelné meg a terméket, illetve kihez tudna fordulni panaszával, kérdéseivel vagy jogai érvényesítése érdekében. A GVH közleményében felhívta a szolgáltatók figyelmét, hogy a jelenlegi járványhelyzetben fokozottan elvárt a fogyasztók tisztességes tájékoztatása. A versenyhivatal ezért arra kéri az online áruházak, illetve egyéb értékesítő oldalak üzemeltetőit, hogy az oldalak kialakításánál és tartalmuknál legyenek különös figyelemmel a GVH által közzétett javaslatokra.

Mit tehetünk?

A fogyasztóknak azt tanácsolja a hatóság, hogy rendelés előtt ellenőrizzék a honlapok megbízhatóságát és az oldallal kapcsolatos fogyasztói véleményeket is. Emellett érdemes időt szánni a szolgáltatási feltételek megismerésére, valamint hasznos lehet tárolni a vállalkozással folytatott levelezést is, a rendelés folyamatáról pedig képernyőmentéseket készíteni.

Beindult a pánikvásárlás: több hónapos áruhiánytól tartanak a britek - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!