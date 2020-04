Koronavírus: gond lehet Amerikában az élelmiszer-ellátással

A koronavírus-járvány miatt New York államban péntektől kötelező a szájmaszk viselése a forgalmas utcákon, a tömegközlekedési járműveken, valamint minden olyan helyen, ahol az embereknek nincs módjuk kétméteres távolságot tartani egymástól - jelentette be Andrew Cuomo, az állam kormányzója. Aki nem tud védőmaszkot vásárolni, annak egy sállal vagy valamilyen más ruhadarabbal kell eltakarnia a száját és az orrát. "Hogyan teheti meg valaki, hogy nem visel védőmaszkot, amikor egy embertársa közelébe kerül? Mégis mivel indokolhatná ezt?" - tette fel a költői kérdést a kormányzó.

Szájmaszkot viselő járókelő New Yorkban. Fotó: Getty Images

Bezárnak a vágóhidak és a húsfeldolgozók

Az elkövetkezendő hetekben azonban valószínűleg nem a maszkviselés lesz az amerikaiak legnagyobb problémája. Az Egyesült Államokban ugyanis sorra zárnak be a vágóhidak és a húsfeldolgozók is a koronavírus okozta helyzet miatt, ez pedig nagy aggodalmat vált ki. Az egyik nagy húsfeldolgozó elnök-vezérigazgatója, Kenneth Sullivan például a napokban arra figyelmeztetett, hogy komoly, talán katasztrofális következményei lehetnek a bezárásoknak, és veszélybe kerülhet a folyamatos élelmiszer-ellátás is. A szövetségi agrárminiszter, Sonny Perdue azonban igyekezett megnyugtatni az aggódókat. Mint mondta, minden anyagi segítség rendelkezésre áll ahhoz, hogy az élelmiszer-ellátás biztonságban legyen.

Az viszont már most is egyértelműen látszik, hogy a koronavírus-járvány miatt a sertéstenyésztők és a tejtermelők hatalmas veszteséggel számolhatnak az idei évben. Mindkét ágazat úgy ítéli meg, hogy legalább 5 milliárd dolláros bevételcsökkenést fognak tapasztalni.

Trump szerint túl vannak a csúcsponton

Az adatok arra utalnak, hogy az ország túl van a járvány csúcspontján - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. Mint mondta, a koronavírus elleni küzdelem folytatódik, de véleménye szerint a járvány féken tartását célzó agresszív stratégia működik. Ezért bejelentette, hogy már a napokban elő is terjeszti az ország gazdasági újraindítását felvázoló kormányzati tervet. Hangsúlyozta azonban, hogy az ország gazdaságát csakis a tagállamok kormányzóinak egyetértésével indítja újra.

Arra a felvetésre, hogy ez nem jár-e újabb koronavírusos megbetegedésekkel és halálozásokkal, azt válaszolta, hogy halálos áldozatok még a lezárt országokban is. A lezárással járó lélektani problémák és a munkahely elvesztése miatti öngyilkosságok azonban szintén aggodalomra adnak okot - fejtette ki véleményét.

